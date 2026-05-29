hart aber fair extra - DER DIALOG
am Montag, 1. Juni 2026, 21:15 Uhr, live aus Berlin
München (ots)
Moderation: Louis Klamroth
Das Thema: Was hält Deutschland noch zusammen?
Die ARD-Dialogwochen auch bei "hart aber fair", mit einer Sonderausgabe: Bürgerinnen und Bürger gemeinsam an einem Tisch mit der Spitzenpolitik. Was treibt die Menschen in ihrem Alltag um? Fühlen sie sich von Politikerinnen und Politikern mit ihren Anliegen und Sorgen ernst genommen? Wie reagieren diese darauf? Durch die Gesellschaft geht ein spürbarer Riss, aber was verbindet uns noch?
Im Gespräch mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern von "Was Deutschland verbindet":
Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsabgeordnete)
Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Parteivorsitzender und Vizekanzler)
Sven Schulze (CDU, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt)
So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de
Pressekontakt:
Redaktion: Torsten Beermann (WDR)
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Dr. Lars Jacob,
ARD-Programmdirektion, Presse und Information
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