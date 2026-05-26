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Top-Neuzugang für die WM: Robin Gosens wird ARD-Experte für die Übertragungen von der FIFA WM 2026

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München (ots)

Robin Gosens verstärkt das ARD-WM-Team, das ab dem 12. Juni für fünf Wochen die crossmedialen ARD-Übertragungen von der FIFA WM 2026 bestreiten wird. Der 31-Jährige wird als Experte gemeinsam mit Lea Wagner und Malte Völz (im Wechsel) die Sendungen aus dem WM-Studio in Köln präsentieren und die Spiele analysieren. Gosens - aktuell beim AC Florenz unter Vertrag - hat selbst 24-mal für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gespielt und kennt von der UEFA EURO 2021 auch die Umstände und Bedingungen bei einem großen Turnier. Er ist ein Profi, der über den Tellerrand weit hinausblickt und durchaus meinungsstark ist.

Robin Gosens über seine neue Aufgabe: "Natürlich war es mein großer Traum, bei der WM in den USA für Deutschland auf dem Platz zu stehen. Jetzt für die ARD als Experte dabei sein zu dürfen, ist für mich der allerbeste Weg, das Turnier dennoch zu begleiten. Ich freue mich unheimlich auf die Spiele und die Übertragungen mit Lea Wagner und Malte Völz aus dem Studio in Köln. Ich traue Deutschland alles zu. Ich bin riesengroßer Fan dieser Mannschaft und glaube nicht nur aus Optimismus, dass die Jungs das Ding holen können."

Die Premiere von Robin Gosens bei den Live-Übertragungen von der FIFA WM im Ersten und in der ARD Mediathek ist für die Nacht von Sonntag, 14. Juni auf den 15. Juni beim Spiel Elfenbeinküste - Ecuador (Anstoß: 01:00 Uhr) geplant. Insgesamt wird er allein in der Vorrunde sieben Mal im Einsatz sein.

"Mit Robin haben wir einen intelligenten, erfahrenen und dabei selbst noch aktiven Spieler gewonnen, der unsere Sendungen von der Fußball-WM sehr bereichern wird. Wir freuen uns schon jetzt sehr auf sein Debüt als ARD-Experte!", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Seit dem 11. Mai ist Robin Gosens, der neben seiner sportlichen Karriere Psychologie studiert hat, außerdem mit seinem Mental-Health-Podcast "Wie geht's?" in ARD Sounds aktiv. In diesem wöchentlichen Format lädt er prominente Personen aus Sport, Gesellschaft und Entertainment dazu ein, offen und ehrlich von ihren mentalen Tiefen und persönlichen Krisen zu berichten. Denn auch wenn ihr Leben oft perfekt wirkt - dunkle Zeiten erleben auch sie. "Wie geht's?" setzt dabei nicht auf Boulevard, sondern auf konkrete Strategien und Denkanstöße, wie Hürden im Leben zu bewältigen sind: http://1.ard.de/Wie-gehts_Podcast?ard=pm.

Die Federführung für die Übertragungen von der FIFA WM 2026 in der ARD liegt beim Südwestrundfunk.

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