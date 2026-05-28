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"Arena": Das ARD-Townhall-Format - das Publikum im Dialog mit Lars Klingbeil | am Montag, 8. Juni 2026 um 21:15 Uhr live in der ARD

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München (ots)

Moderation: Jessy Wellmer und Louis Klamroth

Direkte Fragen, direkte Antworten. Die ARD-Townhall-Sendung "Arena" geht am 8. Juni in Berlin in die nächste Runde. Dieses Mal stellt sich SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil den Fragen der Bürgerinnen und Bürger.

Welche Steuern sollen rauf, welche runter? Was tut die Regierung, damit Gesundheit für alle bezahlbar bleibt? Und welche Reformen kommen jetzt wirklich auf die Deutschen zu? Es geht um die Fragen, die die Menschen im Sommer 2026 bewegen. Und direkt nach der Doku "Spielfeld der Macht" natürlich auch um die Frage: Kann man mit gutem Gefühl bei der Fußball-WM in Trumps USA mitfiebern?

Die Arena wird moderiert von Jessy Wellmer und Louis Klamroth, die Redaktion hat Torsten Beermann.

Die ARD hat für 2026 unterschiedliche bundesweite Dialog-Sonderprojekte geplant. Viermal pro Jahr laden Louis Klamroth und Jessy Wellmer Bürgerinnen und Bürger ein, um den Dialog zwischen Bürgern und Politik und weiteren wichtigen Bereichen der Gesellschaft zu stärken. Die dritte Ausgabe der Arena wird am 12. Oktober stattfinden, eine weitere Ausgabe ist für das 4. Quartal geplant.

Redaktion: Torsten Beermann (WDR)

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