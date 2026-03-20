ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 23. März 2026, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Bild-Infos

Download

München (ots)

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Tanken teuer, Angst vor Inflation: Ist die Regierung machtlos?

Die Gäste:

Tim Klüssendorf (SPD, Generalsekretär und Bundestagsabgeordneter)

Dennis Radtke (CDU,Mitglied des EU-Parlaments und Bundesvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA)

Maja Göpel (Polit-Ökonomin und Autorin)

Christian Lindner (stellv. Vorstandsvorsitzender der Autoland AG, ehem. Bundesfinanzminister und FDP-Chef)

Katharina Welsh-Schied (Unternehmerin, engagiert sich im Verein "Asternweg" in Kaiserslautern für Menschen mit geringem Einkommen)

Katharina Hamberger (Korrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks)

Frust an der Tanke: Sprit ist so teuer wie selten. Und jetzt drohen durch den Iran-Krieg auch höhere Energie- und Lebensmittelpreise. Ist ein Anziehen der Inflation unausweichlich? Rabatte, Deckel oder Steuersenkungen - wie kann die Bundesregierung den Anstieg der hohen Kraftstoffpreise bremsen? Welche Auswirkungen hat die aktuelle wirtschaftliche Situation auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am Wochenende?

So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell