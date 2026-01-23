Tourismusverband Raurisertal

Das Raurisertal - den Winter mit all seinen Facetten spüren

Eingebettet in die Nationalparkregion Hohe Tauern zeigt das Raurisertal, wie der Winter in seiner ganzen Vielfalt erlebt werden kann: unverfälscht, echt und abwechslungsreich.

Ob auf der Piste, der Loipe, dem Winterwanderweg oder der Rodelbahn, im Raurisertal spürt man den Winter mit allen Sinnen. Jeder Atemzug ist frisch und jeder Schritt verbindet mit der Natur.

Den Fahrtwind auf der Piste spüren

Wer die Skier anschnallt, spürt den Winter sofort - den kühlen Fahrtwind im Gesicht und den knirschenden Schnee unter den Skiern. Die Rauriser Hochalmbahnen bieten rund 32 Kilometer präparierte Pisten von 950 bis 2.175 Meter Seehöhe. Breite Hänge sorgen dafür, dass jeder Schwung bewusst gesetzt werden kann.

Für Einsteiger gibt es leichte Abfahrten, für geübte Fahrer mittlere und anspruchsvolle Pisten. Dank überschaubarer Lifte bleibt der Fluss des Winters ungestört. Preislich spürt man die Kompaktheit des Skigebietes ebenfalls: Mit dem "Echt.Fair.Ticket" spart man bis zu 30% beim Skipass, wenn man früh genug von zu Hause aus bucht.

Leichtigkeit, Sicherheit und Freude spüren

Familien spüren vor allem die Leichtigkeit und Sicherheit auf den Pisten: Kinder ziehen ihre ersten Schwünge auf sanften Hängen, Eltern beobachten zufrieden und genießen das atemberaubende Bergpanorama. In den Übungszonen und Skischulen lernen die Kleinsten spielerisch das Gleiten über den Schnee. So wird jede Abfahrt zu einem gemeinsamen Wintermoment.

Ruhe, Gleichklang und den eigenen Atem spüren

Auf den rund 30 Kilometer gespurten Langlaufloipen erlebt man den Winter in einem ruhigeren Rhythmus. Ob klassisch oder im Skating-Stil, beim Langlaufen spürt man die Stille der Natur und die Bewegung im Einklang mit sich selbst. Dreimal pro Woche sorgt ein kostenloser Shuttlebus für eine bequeme Fahrt zu den Loipen.

Kälte, Schneeknirschen und die Weite spüren

Winterwanderungen und Schneeschuhtouren lassen den Winter wohl am besten unter den Füßen spüren. Über 30 Kilometer präparierte Wege, offene Hochtäler, verschneite Wälder und markante Gipfel warten darauf, erkundet zu werden. Eine Vielzahl an geführten Routen bringt Sie in Regionen des Raurisertales, die Sie auf Skiern niemals erreichen würden. Eine davon ist der Talschluss Kolm Saigurn - hier zeigt sich, wie intensiv der Winter zu Fuß erlebt werden kann.

Aufregung, Spaß und Adrenalin spüren

Auf der Rodelbahn bringen der Spaß und der Schwung den Schnee unter den Kufen zum Glitzern. Bei Pferdeschlittenfahrten spürt man unter kuscheligen Decken die Ruhe der Landschaft und die Kraft der Tiere. Beim Eisklettern zeigt sich die Vielfalt des Winters in seiner eisigen Pracht. Jeder Griff und jeder Tritt sind ein unmittelbares, körperliches Erlebnis.

Zufriedenheit spüren

Am Ende eines Wintertages im Raurisertal spürt man vor allem eines: Zufriedenheit. Zufriedenheit wegen der klaren Bergluft, dem glitzernden Schnee und den Momenten, die man bewusst erlebt hat, egal ob auf der Piste, der Loipe oder bei einer stillen Winterwanderung. Das Raurisertal zeigt, wie spürbar der Winter sein kann. www.raurisertal.at

