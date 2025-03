Tourismusverband Raurisertal

Abenteuer Raurisertal - wo Berge rufen, Wasser plätschert und Geier kreisen

Bild-Infos

Download

Rauris (ots)

Wenn die Sonne über den Gipfeln des Nationalparks Hohe Tauern aufgeht und das Raurisertal in goldenen Farben erstrahlt, erwacht ein wahres Naturparadies. In diesem unberührten Tal inmitten der Alpen warten unvergessliche Abenteuer, spannende Entdeckungen und ein Sommer voller Spaß für die ganze Familie!

Natur hautnah erleben - und viel darüber lernen

Das Raurisertal bietet mit fast 300 Kilometern Wanderwegen jede Menge Möglichkeiten, die Bergwelt zu entdecken - vom gemütlichen Spaziergang durch blühende Almwiesen bis zu faszinierenden Gipfeltouren und ausgezeichneten Lehrpfaden. Unterwegs begleitet dich das Plätschern klarer Gebirgsbäche, das Singen der Vögel und das Summen der Bienen. Egal ob jung oder alt, hier findet jeder seinen eigenen Weg ins Abenteuer!

Auf den Spuren des Goldes - Schatzsuche inklusive

Schon die alten Goldgräber hatten das Raurisertal im Visier, und auch heute noch kannst du selbst zum Goldsucher werden! An speziellen Goldwaschplätzen darfst du mit Schaufel und Pfanne auf Schatzsuche gehen. Wer weiß, vielleicht findest du ein echtes Goldstück, das du als glänzendes Souvenir mit nach Hause nimmst. Erlebe spannende Geschichten aus der Goldgräberzeit und fühl dich wie ein echter Pionier!

Fliegende Könige - Greifvögel hautnah erleben

Ein ganz besonderes Highlight erwartet dich im Krumltal - dem "Tal der Geier". Hier kannst du majestätische Greifvögel wie Bartgeier, Steinadler und Gänsegeier in freier Wildbahn beobachten. Auf dem spannenden Lehrpfad "König der Lüfte" erfährst du alles über das Leben dieser beeindruckenden Vögel. Bei den wöchentlichen Führungen erhascht du mit ein bisschen Glück einen Blick auf die Flugakrobaten hoch oben am Himmel!

Das Tal der Quellen - Wasser für die Sinne

Das Raurisertal ist auch als "Tal der Quellen" bekannt. Über 300 Quellen sprudeln hier aus den Felsen, gespeist vom ewigen Eis der Gletscher. An heißen Sommertagen kannst du an den klaren Wasserfällen und Bächen spielen, in Kneippanlagen deine Füße erfrischen und an glitzernden Bergseen entspannen - ein wahres Paradies für Naturfreunde und Wasserratten!

Erlebnisberg Hochalmbahnen - Spaß und Abenteuer für die ganze Familie

Mit der Hochalmbahn geht es rauf auf den Erlebnisberg! Hier erwartet dich ein wahres Familienparadies: Faszinierende Greifvogelvorführungen, bei denen man Adler und Falken hautnah erlebt, ein Wasserspielplatz zum Planschen, und der Speicherteich, der zum Verweilen einlädt. Auf "Tillys Waldpfad" geht's auf Entdeckungstour, und dabei gibt's jede Menge über die Natur zu lernen - mit Spaß und Spiel für Groß und Klein!

Komm ins Raurisertal - dein Sommerabenteuer beginnt hier!

Ob beim Wandern durch unberührte Natur, auf Goldgräbersuche, beim Staunen über die Greifvögel oder bei einer erfrischenden Wasserschlacht - das Raurisertal bietet dir und deiner Familie unvergessliche Erlebnisse. Dein Sommer voller Abenteuer wartet auf dich: www.raurisertal.at

Original-Content von: Tourismusverband Raurisertal, übermittelt durch news aktuell