Familienurlaub im Raurisertal - natürlich, herzlich, leistbar

Wenn es um Winterurlaub mit der Familie geht, ist das Raurisertal ein echter Geheimtipp. Eingebettet in die atemberaubende Bergwelt des Nationalparks Hohe Tauern erwartet Sie hier ein Winterwunderland, das speziell für Familien gemacht scheint.

Die Gelassenheit, die das Raurisertal ausstrahlt, macht den Unterschied. Statt hektischem Trubel findet man hier eine Region, in der man einfach ankommen und genießen kann. Besonders Eltern wissen das zu schätzen.

Die Pisten sind nicht überlaufen und übersichtlich mit insgesamt 32,5 Pistenkilometern und 10 Liftanlagen, die Liftwartezeiten kurz, und das Beste: Die vielen blauen Abfahrten sind wie gemacht für Anfänger und Kinder. Ob die ersten zaghaften Schwünge auf Skiern oder schon etwas sicherer unterwegs - hier ist für jeden das richtige Tempo dabei.

Für die jüngsten Wintersportler ist das Raurisertal ein echter Abenteuerspielplatz. Die Skischulen vor Ort sind mit Herz und Verstand dabei und sorgen dafür, dass der Spaß immer an erster Stelle steht. Spielerisch lernen die Kinder, wie man sicher über die Piste gleitet - dabei wird gelacht, gerutscht und natürlich jede Menge Schnee geworfen.

Ein echter Winterspaß für Groß und Klein ist die "Familyslope" im Bereich der Hochalmbahn Bergstation. Ein 700 Meter langes Abenteuer mit Steilkurven, Wellen, Kicker und einer "Schnecke".

Der Nuggetpark ist dafür das Dorado für Schnee-Freaks aller Art und Treffpunkt der Jugend. Das Gelände, mit zwei Lines im Bereich der Waldalmhütte, ist geradezu ideal dafür. Der Funpark bietet auch Anfängern die Chance, die ersten "Airs" zu probieren. Neben Rails, Kicker und Schanzen erwartet die Jugendlichen ein Rainbow, eine halbkreisförmige Box, die sich bereits als Publikumsmagnet erwiesen hat.

Im Raurisertal gibt es aber noch so viel mehr zu entdecken! Wie wäre es mit einer lustigen Pferdeschlittenfahrt durch die verschneite Landschaft? Oder einer rasanten Runde auf der Rodelbahn mit und ohne Flutlicht, bei der garantiert alle herzhaft lachen?

Für jene, die es ruhiger mögen, gibt es märchenhafte Winterwanderwege und Schneeschuhtouren, die durch eine Naturkulisse führen, die einem Postkartenmotiv gleicht.

Auch kulinarisch hat das Raurisertal einiges zu bieten: Die urigen Hütten verwöhnen mit herzhaften Schmankerln und süßen Leckereien, die nach einem aktiven Tag im Schnee doppelt so gut schmecken.

Gemütlich, herzlich, heimelig präsentieren sich auch die Unterkünfte. Ob geräumige Ferienwohnungen mit Platz für alle oder charmante Familienhotels mit Kinderspielzimmer und Wellnessangeboten - hier wird an jedes Detail gedacht. Und weil Gastfreundschaft im Raurisertal großgeschrieben wird, fühlt man sich vom ersten Moment an willkommen und gut aufgehoben.

Ein großer Vorteil für das Familienbudget ist das "Echt.Fair.Ticket" - ein innovatives Preismodell, das familienfreundliches Skifahren erschwinglich macht. Wer früh bucht, kann richtig sparen! In der Hauptsaison bis zu 25 % und in der Nebensaison sogar bis zu 30 % auf Skitickets. Das "Echt.Fair.Ticket" lässt sich bequem von zu Hause aus buchen, und die Preisgestaltung bleibt transparent - an jedem Tag der Saison.

Ein Winterurlaub im Raurisertal verspricht Tage voller Lachen, gemeinsamer Abenteuer und fairen Preisen. Ob auf der Piste, beim Schneemannbauen oder beim gemütlichen Beisammensein - hier spürt man, wie der Winter das Herz wärmt.

Mehr Infos unter: www.raurisertal.at

