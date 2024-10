Tourismusverband Raurisertal

Das Raurisertal - echter Wintergenuss zu fairen Preisen

Rauris (ots)

Wenn der Winter seine weiße Pracht über die Berge des Nationalparks Hohe Tauern legt, verwandelt sich das Tal in eine magische Kulisse, die Naturliebhaber und Sportbegeisterte gleichermaßen in ihren Bann zieht.

Im Raurisertal findet jeder sein persönliches Winterglück und das abseits vom Trubel und zu fairen Preisen. Diese Winter Highlights warten auf Sie:

Schneeschuhwandern - die stille Magie des Winters

Schneeschuhe anschnallen und los geht's! Beim Schneeschuhwandern durch das tief verschneite Raurisertal tauchen Sie in eine stille Winterwelt ein, in der die frische Bergluft Sie mit jedem Atemzug vitalisiert. Auf sanften Pfaden geht es durch Wälder, entlang zugefrorener Bäche und hoch auf die Alm, wo die Weite des Tals sich Ihnen in ihrer vollen Pracht offenbart.

Ob geführte Touren mit Insidertipps oder eine eigene Erkundungstour, die verschneite Winterlandschaft ist ideal für Schneeschuhwanderer aller Levels. Hier finden Sie Ruhe und Abgeschiedenheit - das perfekte Kontrastprogramm zum Alltagsstress.

Tipp fürs Urlaubsbörserl: die geführten Schneeschuhwanderungen sind mit der Raurisertal Gästekarte und der Nationalpark Wintercard kostenlos. Schneeschuhe und Stöcke werden bei Bedarf ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt.

Langlaufen - auf der Loipe zur Glückseligkeit

Wenn Sie lieber sanft über den Schnee gleiten, dann ist Langlaufen für Sie genau das Richtige. Die Region bietet Ihnen rund 30 Kilometer perfekt präparierte Loipen ab 950 bis 1.280 Meter Seehöhe. Die beliebteste ist die Sonnenloipe, die schon von Alois Stadlober als eine der schönsten Loipen Österreichs bezeichnet wurde.

Doch nicht nur der Ausblick überzeugt - dank der Höhenlage sind die Loipen im Raurisertal besonders schneesicher und bieten von Dezember bis weit in den Frühling beste Bedingungen. So wird jeder Langlaufschritt zur puren Freude.

Skifahren ist im Raurisertal ist ein sportliches als auch faires Vergnügen

Für alle, die es auf die Piste zieht, sind die Rauriser Hochalmbahnen der perfekte Startpunkt. Das familiäre Skigebiet bietet alles, was das Skifahrerherz begehrt - und das ganz ohne überfüllte Pisten und lange Wartezeiten. Mit rund 32 Pistenkilometern ist das Gebiet überschaubar, aber dank abwechslungsreicher Abfahrten und modernster Liftanlagen ideal für Familien, Anfänger und Wiedereinsteiger.

Ein echtes Highlight ist das "Echt.Fair.Ticket" - ein dynamisches Preismodell, das faires Skifahren für alle ermöglicht. Denn wer früh bucht, spart! Damit können in der Hauptsaison bis zu 25% und in der Nebensaison sogar bis zu 30% auf Skitickets gespart werden. Das Ticket lässt sich bequem von zu Hause aus buchen, und die Preisgestaltung bleibt transparent - an jedem Tag der Saison.

Echt clever ist auch das ortseigene Mobilitätssystem

Die Natur sagt Danke, denn im Raurisertal ist man umweltfreundlich unterwegs. Aber nicht nur die Umwelt profitiert von den öffentlichen Bussen, dem Tälerbus, dem Skibus und dem Gästeshuttle - auch Winterurlauber können dadurch die atemberaubende Natur des Nationalparks Hohe Tauern autofrei und somit nachhaltig erleben.

Mehr Infos unter: www.raurisertal.at

