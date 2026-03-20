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CAREN MIOSGA

am Sonntag, 22. März 2026, um 22:00 Uhr, live im Ersten

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München (ots)

Das Thema:

"Nach den Wahlen in Rheinland-Pfalz"

Am Sonntag entscheiden die Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz über ihre künftige Landesregierung. Nach 35 Jahren sozialdemokratischer Führung liefern sich Ministerpräsident Alexander Schweitzer und CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder ein enges Rennen. Doch egal, wer gewinnt: Für die schwarz-rote Koalition in Berlin kann es schwierig werden, denn eine der beiden Regierungsparteien wird einen schmerzhaften Verlust hinnehmen müssen. Kann Amtsinhaber Schweitzer seine Position trotz der Schwäche der SPD auf Bundesebene verteidigen? Ist es, wie in Baden-Württemberg, wieder eine Personenwahl oder waren Themen wahlentscheidend? Und was bedeutet das Ergebnis für Stabilität und Handlungsfähigkeit der Koalition in Berlin?

Die Gäste:

Thorsten Frei (Chef des Bundeskanzleramts, CDU)

Karl Lauterbach (Bundesgesundheitsminister a. D., SPD)

Alisha Mendgen (Hauptstadt-Korrespondentin FOCUS)

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