13. Diversity-Tag im SWR

Vielfalt im Südwesten rund um den 27. Mai

Thema Herkunft im Mittelpunkt

Mit dem alljährlichen Diversity-Tag rückt der SWR die gesellschaftliche Vielfalt besonders ins Blickfeld. Zum diesjährigen Aktionstag am 27. Mai 2025 beleuchten die Programmmacher:innen den gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema Herkunft und befragen Menschen nach ihren Erfahrungen. Damit setzt der SWR ein Zeichen im Sinne der "Charta der Vielfalt" - in der ARD Audio- und Mediathek, auf Youtube und Social Media, in Fernsehen und Radio.

Eine Auswahl der Angebote rund um den Diversity-Tag 2025 im SWR:

Vielfalt digital

Unterschiedliche Herkünfte bringen Vielfalt auf den Teller: In der Themenwelt "Food" der ARD Mediathek kann man ab 23. Mai 2025 die Themensammlung "Kulinarische Vielfalt | So bunt is(s)t Deutschland" abrufen mit vielen Rezepten, Geschichten und Menschen aus anderen Ländern, die die Liebe zur Küche verbindet. Der Dokumentarfilm "Stille ist ein schönes Geräusch" zeigt poetisch und einfühlsam, wie sechs gehörlose Menschen ganz individuell mit ihrer Taubheit umgehen, zu sehen in der ARD Mediathek. Als Barbara und Fillip ihr erstes Kind bekommen, verändert sich ihr Leben, mehr als für andere Eltern: Ihr Sohn kann hören, seine Eltern nicht. Wie gelingt das Leben in zwei Welten? "Taube Eltern mit hörenden Kindern" ist zu sehen auf dem YouTube-Kanal der "Landesschau": https://www.youtube.com/watch?v=595xX0wPztA

Vielfalt im Fernsehen

"Kaffee oder Tee" ab 16 Uhr stellt am 27.5. die aus Togo stammende Köchin Abravi Kotor vor, auch Larsen Samuel Audisho mit irakischen Wurzeln: Er betreibt in Mainz einen Haarsalon.

Die "Landesschau Baden-Württemberg" ab 18:15 Uhr porträtiert Taner Karadagli, einen Mannheimer Bäckermeister türkischer Herkunft: Er kombiniert in seiner Backstube alte Handwerkskunst mit immer neuen Ideen und mag deutsches Brot. In der "Landesschau Rheinland-Pfalz" ist die Trierer Weinkönigin Melika Zare zu Gast, sie hat iranische Wurzeln. Die Rubrik "Gut zu Wissen" klärt auf, was der Begriff "Diversity" bedeutet.

"SWR Aktuell Baden-Württemberg" hat Promis zum Thema Herkunft befragt: Winfried Kretschmann, Günther Oettinger, Weitspringerin Mikaelle Assani, Frauen-Fußballerin Hasret Kayici, Rapper Cossu und andere äußern sich dazu.

"Wie ich werde, wer ich bin - Von Geburt an im falschen Körper" folgt ab 23 Uhr: Ava und Leon wollen einen anderen Körper. Sie gehören damit zu den zwei Prozent der Kinder und Jugendlichen, die sich ein anderes Geschlecht wünschen als das, mit dem sie zur Welt gekommen sind. Anschließend ab 23:30 Uhr: "Sultan - It's Habibi": Sultan baut sich in Saarbrücken eine neue Welt auf. Hier kann er sich so entfalten, wie er es in seiner Heimat im Oman nie konnte. Seit seiner Flucht nach Deutschland mischt er als Dragqueen das saarländische Nachtleben auf, doch seine Vergangenheit holt ihn immer wieder ein. Die fünf Folgen der Doku "Drags of Monnem - Mannheims Königinnen ungeschminkt" sind am 27.5. ab 0:20 Uhr im Fernsehprogramm des SWR zu sehen (Wh.) und weiterhin in der ARD Mediathek abrufbar. Die Ausstrahlung wird auf TikTok und Facebook begleitet.

Vielfalt im Radio

"SWR1 Sonntagmorgen" greift am Sonntag, 25.5., zwischen 6 und 10 Uhr die Geschichte des Findelkindes Fabian (heute 26) auf. Er wurde als Neugeborener vor einer Haustür im Stuttgarter Osten abgelegt und später von einer liebevollen Familie adoptiert. Doch manchmal beschäftigen ihn Fragen nach seiner Herkunft. In einem weiteren Beitrag geht es um soziale Herkunft: Kinder aus einkommensschwachen Familien machen oft Erfahrungen mit einer gläsernen Decke zum gesellschaftlichen Aufstieg.

Bei "SWR1 Leute RP" ist am 25.5. ab 10 Uhr der Soziologe Prof. Dr. Aladin Mafaalani zu Gast, einer der namhaftesten deutschen Forscher zum Thema Herkunft. "SWR1 Leute BW" stellt Katja Urbatsch vor, Gründerin der Initiative "Arbeiterkind.de", einer Plattform für alle, die als Erste in ihrer Familie studieren.

In SWR1 Baden-Württemberg schildert Subarna Sriranjan am Montag, 26.5., ab 17:40 Uhr ihren Weg vom Flüchtlingskind ins Medizinstudium in Tübingen.

Was braucht es, dass wir uns mit unserer unterschiedlichen Herkunft bereichern? Dazu startet "Guten Morgen Baden-Württemberg" am 27.5. eine Umfrage: "Wie wichtig ist für Dich, woher ich komme?" Wirtschaftsredakteurin Geli Hensolt macht sich auf die Suche nach Unternehmen, die es vormachen: Bunt und divers schafft Teamspirit und führt zu Erfolg.

SWR1 Rheinland-Pfalz stellt am 27.5. zwischen 12 und 13 Uhr die aktuelle Trierer Weinkönigin Melika Zare vor (siehe oben). Außerdem gibt es Umfragen rund um Identität, Dialekt und Herkunft.

SWR Kultur bringt am Sonntag, 25.5., ab 14:04 Uhr "Leb wohl, mein Herzensschöner. Nachruf auf eine schwule Liebe": Als Peter seinen späteren Liebhaber Danny kennenlernt, trägt dieser bereits das HIV-Virus in sich und macht daraus auch kein Geheimnis. Das hält Peter nicht davon ab, sich auf eine große romantische Liebe einzulassen. Ein Feature über die Kraft, die die Liebe entfesseln kann. "Das Wissen" wiederholt am 27.5. ab 8:30 Uhr das Feature "Die afrodeutsche Bewegung - Schwarz, weiblich, selbstbewusst": Angeregt von der US-Bürgerrechtlerin Audre Lorde prägten die Dichterin May Ayim und die Historikerin Katharina Oguntoye den Begriff "afrodeutsch" als positive Selbstbezeichnung Schwarzer Menschen in Deutschland. Wie groß der Einfluss der afrodeutschen Bewegung - maßgeblich vorangetrieben von Frauen - auf Kultur und Politik war und ist, wird erst seit Kurzem erforscht.

SWR4 bringt am 27.5. u. a. einen Beitrag über eine Musikschule in Titisee-Neustadt, an der Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund lernen, ein Instrument zu spielen.

