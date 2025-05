SWR - Südwestrundfunk

"Sprechen wir über Mord?! ... mit Kindern der RAF-Opfer"

Eine Sonderfolge von "Sprechen wir über Mord?!" ergänzt den ARD Programmschwerpunkt zum 50. Jahrestag des Stammheim-Prozesses. Begleitend zur Doku "Im Schatten der Mörder" beleuchtet die Podcastfolge die Perspektive der Angehörigen der Opfer der RAF. Holger Schmidt und Thomas Fischer diskutieren mit den Söhnen Hanns-Eberhard Schleyer und Clais von Mirbach sowie mit Generalbundesanwalt Jens Rommel und SWR Autor Thomas Schneider über die Folgen der RAF-Morde für die Angehörigen. "Sprechen wir über Mord?! ... mit Kindern der RAF-Opfer" ist ab sofort in der ARD Audiothek zu hören.

50. Jahrestag des Stammheim-Prozesses

Fünf Schüsse in Arme, Beine und Kopf. Dann stoßen die Mörder den Diplomaten Andreas von Mirbach kopfüber eine Steintreppe in der Deutschen Botschaft in Stockholm hinunter. Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer wird nach mehr als 40 Tagen Geiselhaft ermordet - weil der Staat der Erpressung durch die RAF nicht nachgibt. Es sind Verbrechen, die rund 50 Jahre her sind. Die Täter der RAF sind bis heute in den Medien präsent. Aber welche Folgen haben die Morde bis heute für die Angehörigen? Darüber diskutieren Holger Schmidt und der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer in einer Sonderfolge von "Sprechen wir über Mord?!" mit den Söhnen Hanns-Eberhard Schleyer und Clais von Mirbach sowie mit Generalbundesanwalt Jens Rommel und SWR Autor Thomas Schneider.

Hanns-Eberhard Schleyer, Sohn von Hanns Martin Schleyer

Hanns-Eberhard Schleyer: "Als sich abgezeichnet hatte, dass mein Vater ein potenzielles Opfer der RAF werden könnte, habe ich intensive Gespräche mit ihm geführt. Und er hat damals gesagt, dass er sich der Entscheidung der Bundesregierung - wie auch immer sie ausfallen würde - beugen würde. Das war für mich besonders schwer, diese Aussage."

ARD Programmschwerpunkt

Die Sonderfolge ergänzt die Dokumentation "Im Schatten der Mörder" von Holger Schmidt und Thomas Schneider und erscheint gemeinsam mit dem Dokudrama "Stammheim - Zeit des Terrors" von Niki Stein und Stefan Aust im Rahmen eines ARD Programmschwerpunkts zum 50. Jahrestag des Beginns des Prozesses in Stammheim im Mai. Die Folge wurde am 30. April 2025 live vor Publikum im SWR Fernsehstudio 5 in Baden-Baden aufgezeichnet und steht ab 17. Mai in der ARD Audiothek zum Anhören bereit.

