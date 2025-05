SWR - Südwestrundfunk

BW-Trend: CDU hält Grüne auf Abstand

AfD und Linke mit großem Plus / Özdemir bei Ministerpräsidenten-Frage weit vor Hagel / Repräsentative Umfrage im Auftrag des SWR und der Stuttgarter Zeitung

Zehn Monate vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg kann sich die CDU in der Wählergunst als die mit Abstand stärkste Kraft behaupten - vor den schwächelnden Grünen und der aufstrebenden AfD. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der Stuttgarter Zeitung ergeben. Eine Mehrheit der Wahlberechtigten in Baden-Württemberg wünscht sich, dass die CDU die nächste Landesregierung anführt - obwohl nur rund ein Drittel der Befragten den designierten CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel kennt.

CDU kann Vorsprung vor Grünen halten

Wenn an diesem Sonntag Landtagswahl wäre, käme die CDU auf 31 Prozent. Das ist ein Minus von 2 Prozentpunkten im Vergleich zum Dezember. Dennoch können die Christdemokraten ihren Vorsprung auf die Grünen halten. Die Ökopartei würde ebenfalls 2 Punkte einbüßen und läge noch bei 20 Prozent. Derzeit regiert die CDU als Juniorpartner mit den Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der aber 2026 nicht mehr antritt.

AfD und Linke legen deutlich zu

AfD und Linke können laut Umfrage deutlich zulegen. Die AfD, die in Baden-Württemberg als rechtsextremistischer Verdachtsfall gilt, gewinnt demnach 4 Punkte hinzu und liegt mit 19 Prozent nur noch knapp hinter den Grünen auf Rang drei. Die Linke wird in Baden-Württemberg wie im Bund deutlich populärer und käme auf 7 Prozent - im Dezember lag sie noch unter 3 Prozent und wurde somit unter "anderen Parteien" geführt. Die Linke war noch nie im baden-württembergischen Landtag vertreten.

SPD ist größter Verlierer

Einen Rückschlag muss die SPD hinnehmen, die im Bund nun mit der Union von Kanzler Friedrich Merz (CDU) regiert. Die Sozialdemokraten in Baden-Württemberg rutschen laut Umfrage um 3 Punkte auf 10 Prozent ab. Etwas verbessern würde sich die FDP, die auf 5 Prozent käme (plus 1). Das BSW würde mit unverändert 4 Prozent an der 5-Prozent-Hürde scheitern.

Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl im März 2021 hatten die Grünen 32,6 Prozent erreicht, die CDU kam auf 24,1 Prozent, die SPD auf 11, die FDP auf 10,5 und die AfD 9,7 Prozent. Das BSW wurde erst Anfang 2024 gegründet.

Mehrheit will CDU-geführte Landesregierung

Nachdem die Grünen nun seit 14 Jahren an der Macht sind, gibt es in Baden-Württemberg den sichtbaren Wunsch nach einem Parteiwechsel an der Spitze der Regierung. 42 Prozent der Befragten würden eine CDU-geführte Landesregierung bevorzugen. Dagegen hätten 29 Prozent lieber weiter einen Grünen in der Regierungszentrale. Eine Landesregierung unter Führung der AfD favorisiert knapp ein Fünftel der Bürgerinnen und Bürger (19 Prozent).

Özdemir hängt Hagel ab

Während eine CDU-geführte Landesregierung in der Gunst der Befragten vorne liegt, ist es beim Spitzenpersonal der Regierungspartner genau andersherum. Wenn die Menschen in Baden-Württemberg ihren Ministerpräsidenten direkt wählen könnten, würden sich 39 Prozent für den designierten Grünen-Kandidaten Cem Özdemir entscheiden. Nur etwa halb so viele (18 Prozent) würden CDU-Landeschef Manuel Hagel vorziehen. Markus Frohnmaier von der AfD wünschen sich 7 Prozent als Ministerpräsidenten.

Schwache Konjunktur und Jobangst drücken auf Stimmung

Die schwache wirtschaftliche Konjunktur und der angekündigte Abbau von Arbeitsplätzen vor allem in der Automobilindustrie drücken auf die Stimmung in Baden-Württemberg. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Befragten hält die Lage der Wirtschaft für weniger gut oder schlecht, 43 Prozent schätzt diese als sehr gut oder gut ein. Das ist niedrigste Wert, der jemals im BW-Trend gemessen wurde.

Die Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten. Sie ermittelt einen Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntag abgeschlossen sein kann.

Für die Umfrage wurden insgesamt 1.146 Menschen in Baden-Württemberg zwischen dem 7. und 13. Mai 2025 befragt. Die Ergebnisse der Umfrage sind am heutigen Donnerstag, 15. Mai 2025, unter anderem Thema in den Nachrichtensendungen des SWR.

