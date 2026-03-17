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"maischberger" am Mittwoch, 18. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Die Gäste: Alexander Dobrindt (CSU, Bundesminister des Innern) Salman Rushdie (Bestseller-Autor) Carlo Masala (Militärexperte) Amelie Fried (Autorin und Moderatorin) Albrecht von Lucke (Blätter für deutsche und internationale Politik) Dagmar Rosenfeld (Podcast Machtwechsel) Exklusiv bei "maischberger": der Bestseller-Autor Salman Rushdie Im Studio zu Meinungsfreiheit, Kulturkampf und der Demokratie in den USA. Migration und Zustand der Bundesregierung Fragen an den Bundesminister des Innern der CSU, Alexander Dobrindt. Über die Rolle der NATO im Iran-Krieg Im Gespräch der Militärexperte Carlo Masala. Es kommentieren: die Autorin und Journalistin Amelie Fried, der Journalist und Publizist Albrecht von Lucke sowie die Journalistin und Podcasterin Dagmar Rosenfeld. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

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