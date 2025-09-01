Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)

30 Tage, 30 RINtnerweisheiten

Zweite Runde für den Bauspar-Lifestyle: LBS, RIN und huth+wenzel starten KI-gestützte Out-of-Home-Aktion

Berlin (ots)

"Kommt Zeit, kommt Para.", "Wer im Mietshaus sitzt, sollte nicht mit Scheinen werfen." oder "Rom wurde auch nicht an einem Tag finanziert." Was nach einem Mix aus Kalender-Spruch-Ironie, Rap-Attitüde und echten Bauspar-Produktvorteilen klingt, prägt die neue LBS-Kampagne. Bei der Out-of-Home-Aktion gibt es ab sofort 30 Tage lang täglich eine neue RINtnerweisheit auf digitalen Cityscreen-Flächen in den größten deutschen Städten. Damit knüpft die LBS an die erfolgreiche und preisgekrönte* erste LBS-Kampagne mit Rapper RIN im letzten Jahr an. "Mit RIN und seinem Rentner-Lifestyle haben wir Bausparen auf smarte, unkonventionelle Weise und mit viel Ironie in die Lebenswelt junger Menschen gebracht. Und jetzt machen wir den nächsten Schritt", sagt Maik Jekabsons, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest, der auf Managementebene die Kommunikation der LBS-Gruppe verantwortet.

Out-of-Home neu gedacht - jeden Tag ein neues Motiv

Der Rapper RIN steht wie kein anderer für den ironischen "Rentner-Lifestyle" - und ist damit die perfekte Stimme für die Kampagne, bei der es 30 Tage lang täglich ein neues Plakat mit einer frischen RINtnerweisheit geben wird. "Die RINtnerweisheiten sind ein lockerer und selbstironischer Türöffner zu Themen wie finanzielle Selbstbestimmung und dem Traum vom Eigenheim", sagt Dorothea Ziegler-Zeebe, LBS-Co-Lead nationale Kreation & Media.

Die Community mischt mit und KI macht's möglich

Die letzten fünf Motive entstehen während der Kampagne. Jeder kann seine eigene RINtnerweisheit auf Instagram oder TikTok unter @lbsbausparen einreichen. Die besten Weisheiten und ihre Erfinderinnen und Erfinder werden mithilfe einer eigens entwickelten KI innerhalb weniger Tage zu offiziellen Kampagnenmotiven mit RIN - vom Social-Kommentar direkt auf die digitale Cityscreen-Fläche. Für die Umsetzung der einzigartigen Motive voller Überraschungen wurde ein klassisches Shooting mit KI kombiniert. "KI macht diese Aktion erst möglich. Nur dadurch können wir die Vielzahl der Motive realisieren - und die Community-Ideen in kürzester Zeit umsetzen", erklärt Kathrin Eisenbarth, Geschäftsführerin von huth+wenzel.

Die Community ist begeistert und hat in den ersten 24 Stunden nach Launch bereits über 2.000 Vorschläge via Instagram und TikTok gepostet. Für Andreas Liehr, Geschäftsführer von huth+wenzel, zeigt sich damit, dass die Idee von "Social Media auf die Straße und wieder zurück", bestens funktioniert. Und dass mit RIN und der Community eine Out-of-Home-Kampagne geschaffen wurde, "die es so noch nie gab: jeden Tag neu, überraschend und maximal nah an der Zielgruppe".

Auftakt für neue Kampagne 2026

"Die 30-Tage Out-of-Home-Kampagne ist der Startpunkt für weitere Maßnahmen, die 2026 ganzjährig breitenwirksam und bis ins Vertriebsmarketing eingesetzt werden", macht Maik Jekabsons schon heute auf die Kampagne im kommenden Jahr neugierig.

* Deutscher Digital Award, Deutscher Preis für Onlinekommunikation, ADC Nagel

Über die LBS

Die LBS-Gruppe besteht aus fünf Landesbausparkassen und ist mit einem Marktanteil von 35 Prozent Branchenführerin in Deutschland. Für rund sieben Millionen Kundinnen und Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen rund 7,5 Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 329 Milliarden Euro.

Über huth + wenzel:

huth + wenzel ist die inhabergeführte Kreativagentur mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 85-köpfige Team entwickelt Marken mit starker Strategie, kreativen Konzepten und digitalem Knowhow über alle Medienkanäle hinweg. Gegründet im Jahr 1992, betreut huth + wenzel heute Kunden wie ING, LBS, Deutsche Bahn, KFW und Caravaning. Die Kreativagentur ist seit vielen Jahren Mitglied im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e.V.

