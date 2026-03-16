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Erster ARD-DonnerstagsKrimi aus dem Saarland: "Bruder, Liebe, Tod" am Donnerstag, 30. April, 20.15 Uhr im Ersten

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München (ots)

Von der Bretagne bis nach Irland, von Usedom bis in die Schweiz - und jetzt auch neu aus dem Saarland: Der DonnerstagsKrimi im Ersten erzählt Geschichten von überall. Nun kommt der erste Krimi aus dem Saarland: "Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod" - am Donnerstag, 30. April, um 20.15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek. Der Film ist der Auftakt der geplanten Krimi-Reihe aus dem Saarland.

Mordverdacht im Saarland: Nach einem traumatischen Einsatz mit tödlichem Ausgang wechselt Kriminalhauptkommissar Tayfun Can (Aram Arami) vom Polizeidienst in die Sozialarbeit, wo er straffällige Jugendliche im gastronomischen Projekt "Kleine Freiheit" betreut. Als sein jüngerer Bruder Momo (Doguhan Kabadayi) des Mordes an einem jungen Italiener verdächtigt wird, beginnt Tayfun heimlich zu ermitteln. Dabei trifft er auf seine ehemalige Kollegin Elisa Santori (Olga von Luckwald) und muss sich alten Verletzungen stellen ...

"Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH im Auftrag der ARD Degeto Film und des Saarländischen Rundfunks. Produzentin: Anna Oeller. Redaktion: Christian Bauer und Alexandra Fritsch (SR), Katja Kirchen (ARD Degeto Film). Regie: Janis Rebecca Rattenni. Drehbuch: Mathias Schnelting. Bildgestaltung: Victor Voß. Gedreht wurde im August und September 2025 in Saarbrücken und Petite Rosselle (Frankreich).

"Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod" am Donnerstag, 30. April, 20.15 Uhr im Ersten.

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