ARD Das Erste

"maischberger" am Montag, 16. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Montag, 16. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten
München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:
 
Die Gäste: 
 
Jan van Aken (Die Linke, Parteivorsitzender) 
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Vorsitzende EU-Verteidigungsausschuss)
Franz Müntefering (SPD, ehemaliger Parteivorsitzender und Vizekanzler)
Jörg Pilawa (Fernsehmoderator)
Christoph Schwennicke (t-online)
Victoria Reichelt (Journalistin)
 
Kriege im Iran und der Ukraine
Darüber diskutieren die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und der Parteivorsitzende Jan van Aken (Die Linke).
 
Regierungspolitik und Zukunft des Sozialstaats
Im Studio: der ehemalige Parteivorsitzende und Vizekanzler Franz Müntefering (SPD). 
 
Es kommentieren: der Fernsehmoderator Jörg Pilawa, der Politikchef von "t-online" Christoph Schwennicke und die Journalistin Victoria Reichelt.


"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

