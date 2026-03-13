ARD Das Erste

"maischberger" am Montag, 16. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Die Gäste: Jan van Aken (Die Linke, Parteivorsitzender) Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Vorsitzende EU-Verteidigungsausschuss) Franz Müntefering (SPD, ehemaliger Parteivorsitzender und Vizekanzler) Jörg Pilawa (Fernsehmoderator) Christoph Schwennicke (t-online) Victoria Reichelt (Journalistin) Kriege im Iran und der Ukraine Darüber diskutieren die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und der Parteivorsitzende Jan van Aken (Die Linke). Regierungspolitik und Zukunft des Sozialstaats Im Studio: der ehemalige Parteivorsitzende und Vizekanzler Franz Müntefering (SPD). Es kommentieren: der Fernsehmoderator Jörg Pilawa, der Politikchef von "t-online" Christoph Schwennicke und die Journalistin Victoria Reichelt.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

