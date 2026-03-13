CAREN MIOSGA / am Sonntag, 15. März 2026, um 21.45 Uhr, live im Ersten

ARD Das Erste

am Sonntag, 15. März 2026, um 21.45 Uhr, live im Ersten

"Sorgen Sie sich um die Demokratie, Herr Gauck?"

Die Deutschen stehen mehrheitlich zur Demokratie, laut Umfragen befürworten nach wie vor fast alle Bürgerinnen und Bürger die demokratische Staatsform. Doch in Zeiten geopolitischer Krisen und Kriege, wachsender gesellschaftlicher Spannungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sehnen sich viele Menschen nach einfachen Antworten auf komplexe Probleme und zweifeln daran, ob die Demokratie in Deutschland noch funktioniert. Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen für unser Land? Was muss sich politisch und gesellschaftlich ändern, damit die Menschen wieder mehr Zuversicht in die Demokratie haben? Und welche Rolle hat Deutschland in einer sich verändernden Weltordnung?

Die Gäste:

Joachim Gauck (Bundespräsident a. D.)

Julia Jäkel (Managerin und Mitgründerin "Initiative für einen handlungsfähigen Staat")

Lukas Rietzschel (Schriftsteller)

