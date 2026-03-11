ARD Das Erste

Und Action: Dreharbeiten für dritten Spielfilm "Knockout" (AT) und 40. Staffel "Großstadtrevier"

Bild-Infos

Download

München (ots)

In Hamburg laufen bis Ende März die Dreharbeiten zum dritten Hauptabendfilm "Knockout" (Arbeitstitel) der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier". Im Anschluss beginnt die Produktion der 40. Staffel des Serienklassikers. In den Hauptrollen sind Saskia Fischer, Maria Ketikidou, Enrique Fiß, Patrick Abozen, Sinha Melina Gierke und Sven Fricke sowie im Spielfilm Oliver Mommsen in einer Gastrolle zu sehen.

Im neuen Special steht Revierleiterin Frau Küppers (Saskia Fischer) im Zentrum der Handlung: Nach Dienstschluss macht sie sich auf den Weg zum Abendessen mit Robert Gebhardt (Oliver Mommsen), einem langjährigen Freund aus Studienzeiten. Am frühen Morgen werden Lukas Petersen (Patrick Abozen) und Bente Hinrichs (Sinha Melina Gierke) zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Der angefahrene Fußgänger ringt mit dem Tod. Entsetzt muss Lukas feststellen, dass das verlassene Unfallfahrzeug der Wagen von Frau Küppers ist. Die überkorrekte Chefin betrunken am Steuer und fahrerflüchtig? Vor allem Lukas setzt alles daran, ihre Unschuld zu beweisen, und entlarvt mit seinen Kolleginnen und Kollegen ein Geflecht aus Lügen, Macht und Gewalt.

"Frau Küppers und ich kennen uns seit 20 Jahren. Sie ist jemand, der funktioniert, der die Dinge im Griff hat - diese Kontrolle ist für sie essenziell. Doch in dieser Geschichte verliert sie diesen Halt, und ich bin gespannt, wie sie damit umgeht und was ich Neues von ihr kennenlerne", so Saskia Fischer.

Der erste Spielfilm 2021 "Großstadtrevier - St. Pauli, 06:07 Uhr " begeisterte mit rund 7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 23,4 % Marktanteil. Der zweite 2025, "Großstadtrevier - im Moment der Angst ", konnte mit 5,2 Millionen und rund 20 % Marktanteil beim Gesamtpublikum überzeugen.

Ab 8. April geht es weiter mit den Dreharbeiten für 12 neue Folgen der 40. Staffel. Die aktuelle Staffel 37 konnte einen durchschnittlichen Marktanteil von 13,5 % bei 2,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielen. Bis Mitte Mai werden acht Folgen der 38. Staffel ausgestrahlt. Im Herbst geht es mit neuen Folgen weiter und im Winter werden "40 Jahre Großstadtrevier " gefeiert.

Der Fernsehfilm "Großstadtrevier - Knockout" (AT) ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion (Produzent: Giacomo Vernetti) im Auftrag von ARD, NDR und der ARD Degeto Film für die ARD. Redakteurinnen sind Franziska Dillberger und Diana Schulte-Kellinghaus (beide NDR) sowie Birgit Titze (ARD Degeto Film). Das Drehbuch schrieb Andreas Kaufmann, Regie führt Kirsten Laser.

Die Vorabendserie "Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion (Produzenten: Wiebke Andresen, Giacomo Vernetti) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion verantwortet Jacqueline Tillmann (NDR), Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (NDR).

Zu einem Set-Termin laden wir gesondert ein.

Das Drehstartfoto erhalten Sie unter www.ard-foto.de.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell