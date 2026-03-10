PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 11. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Mittwoch, 11. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten
  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:

Die Gäste:
Kevin Kühnert (ehemaliger SPD-Generalsekretär)
Philipp Amthor (CDU, parlamentarischer Staatssekretär) 
Alice Schwarzer (Emma-Herausgeberin) 
Florian Schroeder (Kabarettist und Comedian)
Anna Schneider (Die Welt)
Klaus Brinkbäumer (Autor) 
Sozialreformen und Bundesregierung im Umfragetief
Darüber diskutieren der ehemalige SPD-Generalsekretär und Abteilungsleiter beim Verein "Bürgerbewegung Finanzwende" Kevin Kühnert und der parlamentarische Staatssekretär der CDU Philipp Amthor.

Über Feminismus, die Frauen im Iran und ihre Biografie
Im Gespräch die Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer. 

Es kommentieren:
Der Kabarettist und Autor Florian Schroeder, die Chefreporterin Freiheit bei der Welt Anna Schneider sowie der Autor und Moderator Klaus Brinkbäumer. 

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter: www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ARD Das Erste
Weitere Storys: ARD Das Erste
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren