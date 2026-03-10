ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 11. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Die Gäste:

Kevin Kühnert (ehemaliger SPD-Generalsekretär) Philipp Amthor (CDU, parlamentarischer Staatssekretär) Alice Schwarzer (Emma-Herausgeberin) Florian Schroeder (Kabarettist und Comedian) Anna Schneider (Die Welt) Klaus Brinkbäumer (Autor)

Sozialreformen und Bundesregierung im Umfragetief Darüber diskutieren der ehemalige SPD-Generalsekretär und Abteilungsleiter beim Verein "Bürgerbewegung Finanzwende" Kevin Kühnert und der parlamentarische Staatssekretär der CDU Philipp Amthor. Über Feminismus, die Frauen im Iran und ihre Biografie Im Gespräch die Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer. Es kommentieren: Der Kabarettist und Autor Florian Schroeder, die Chefreporterin Freiheit bei der Welt Anna Schneider sowie der Autor und Moderator Klaus Brinkbäumer.

