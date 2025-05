Varon Oxygen Concentrator

Abschied vom Dunst - Reine Luft genießen: VARON startet die Breathe Week zum Weltnichtrauchertag

Berlin (ots/PRNewswire)

Zum Weltnichtrauchertag setzt VARON ein starkes Zeichen gegen schädliche Gewohnheiten: Es ist Zeit, dem Rauch Lebewohl zu sagen – und die Lunge aufatmen zu lassen. Mit dem Start der jährlichen Breathe Week lädt der Spezialist für Atemwegsgesundheit Menschen weltweit dazu ein, für ein rauchfreies Leben einzustehen – mit Aufklärung, interaktiven Gewinnspielen und attraktiven Rabatten auf wichtige Produkte der Sauerstofftherapie.

Aufklärung über die Folgen des Rauchens

Tabakkonsum ist laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiterhin eine der Hauptursachen für vermeidbare Krankheiten und Todesfälle – jährlich sterben weltweit mehr als 8 Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens. Unter dem Motto "Abschied vom Dunst – Reine Luft genießen" möchte VARON das Bewusstsein für die Gefahren des Rauchens schärfen und Menschen weltweit ermutigen, ihre Atemgesundheit selbst in die Hand zu nehmen.

"Die Breathe Week ist mehr als nur eine Verkaufsaktion – sie ist ein Aufruf zur Gesundheitsförderung", so ein VARON CEO. "Wir möchten Menschen motivieren, rauchfrei zu leben und bewusst auf ihre Atemluft zu achten."

Lösungen für ein gesünderes Atmen

VARON bietet ein umfassendes Sortiment an Sauerstoffkonzentratoren für den Heimgebrauch und für unterwegs. Diese benutzerfreundlichen Geräte unterstützen Personen mit chronischen Atemwegserkrankungen dabei, ihre Therapie flexibel zu Hause oder auf Reisen fortzusetzen – für mehr Mobilität und Lebensqualität ohne Tabakrauch.

Exklusive Aktionen während der Breathe Week

Im Rahmen der Kampagne bietet VARON Deutschland vom 24. Mai bis 3. Juni zeitlich begrenzte Sonderangebote:

10 % Rabatt auf sämtliches Zubehör für Sauerstoffkonzentratoren

15 % Rabatt bei Bestellungen über €400

18 % Rabatt bei Bestellungen über €600

Engagement für Atemwegsgesundheit

Mit der Breathe Week unterstreicht VARON sein langfristiges Engagement für Atemwegsgesundheit, Innovation und Aufklärung. Die Kampagne läuft nur für kurze Zeit und unterstützt weltweite Bemühungen zur Förderung rauchfreier Lebensweisen..

Weitere Informationen, Gewinnspielteilnahme und Einkaufsmöglichkeiten finden Sie auf VARON.

Über VARON

VARON ist eine etablierte Marke im Bereich der Atemwegstherapie und bietet zuverlässige, innovative Sauerstoffkonzentratoren für zu Hause und unterwegs. Mit einem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Lebensqualität unterstützt VARON weltweit Menschen dabei, leichter zu atmen und gesünder zu leben.

Website: https://varoninc.de/

