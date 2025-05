yeswecan!cer

"Zukunft beginnt jetzt!": KI in der Krebsmedizin, Onkologie der Zukunft, innovative Therapien und die Chancen klinischer Studien im Zentrum der Krebs-Convention YES!CON 6.0 am 9. und 10. Mai in Berlin

YES!CON 6.0 wird mit 1.500 erwarteten Besucher*innen, 100 Speaker*innen und 30 NGOs und Enablern die größte YES!CON überhaupt

"Ärzt*innen-Patient*innen-Kommunikation auf Augenhöhe: "Patient Empowerment" als weiteres wichtiges Thema

Kostenlose Registrierung für das Event am 9. und 10. Mai im Gasometer Berlin-Schöneberg weiterhin möglich

"Zukunft beginnt jetzt!": KI in der Krebsmedizin, innovative Therapien und die "neue Ärzt*innen-Generation" stehen im Mittelpunkt der YES!CON 6.0 - Deutschlands größter Krebs-Convention für Betroffene, Expert*innen und Influencer*innen am 9. und 10. Mai im Gasometer Berlin-Schöneberg. Die Anmeldung zum kostenlosen Event ist weiterhin möglich unter yescon.org, hier gibt es auch das gesamte Programm der beiden Tage. Die komplette Konferenz wird außerdem live auf yescon.org gestreamt.

Ein weiterer Schwerpunkt sind klinische Studien zu neuen Behandlungsmethoden. Diese retten Leben - doch nur 11 Prozent aller Patient*innen in Deutschland bekommen von ihren Ärzt*innen überhaupt die Möglichkeit einer Teilnahme angeboten. Das ist ein Ergebnis einer exklusiven Meinungsumfrage im Auftrag von yeswe!cancer. Vorgestellt werden alle Ergebnisse auf einem prominent besetzten Panel zur Eröffnung der YES!CON unter anderem mit der schleswig-holsteinischen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

"Die Zahl ist erschütternd - fast 90 Prozent aller Krebs-Patient*innen in Deutschland werden nicht aktiv zu der potenziell lebensrettende Möglichkeit einer Studienteilnahme informiert. Dabei sind es gerade die hier entwickelten Medikamente der nächsten Generation, die Gamechanger in der Behandlung sein können", sagt Tobias Korenke, Geschäftsführer der yeswecan!cer gGmbH.

Größte YES!CON aller Zeiten

Die YES!CON 6.0 wird die größte Convention seit Gründung im Jahr 2020. Stand jetzt haben sich rund 1.500 Besucher*innen angekündigt, auf zwei Bühnen wird am 9. und 10. Mai im Gasometer Berlin-Schöneberg das Programm stattfinden. Mit zahlreichen Panel-Talks, Keynotes, interaktiven Workshops, Expert*innen-Vorträgen und vielen Patientinnen und Patienten vor Ort sollen auch klare Forderungen an Politik und Verantwortliche in der deutschen Gesundheitslandschaft formuliert werden.

Als Gäste und Speaker*innen sind unter anderem Musiker OliP. und seine Frau Pauline, Patrice Aminati, Paralympics-Gold-Gewinnerin Elena Semechin, Musikerin und Autorin Patricia Kelly und Dr. Valentina Busik, amtierende Miss Germany 2025, vor Ort. Erwartet werden auch namhafte Medizinerinnen und Mediziner wie Prof. Dr. Frank A. Giordano, Prof. Dr. Martin Glas, Prof. Dr. Marion Kiechle, Prof. Dr. Thorsten Schlomm, Prof. Dr. Dr. Jalid Sehouli, Prof. Dr. Peter Vajkoczy und Prof. Dr. Jochen A. Werner.

