#TouchMyCancer: yeswecan!cer und dasBUUSENKOLLEKTIV e. V. starten Brustkrebs-Früherkennungs-Kampagne

Berlin (ots)

Kampagne startet online und auf Social Media - unterstützt von prominenten Influencer*innen

Emotionaler Film im Mittelpunkt: Akut erkrankte Brustkrebspatientinnen lassen ihre Tumore ertasten

Agentur Serviceplan Neo hat Kampagne konzeptioniert und gestaltet

"#TouchMyCancer: Wir machen Brustkrebs greifbar!" - mit diesem Slogan startet eine deutschlandweite Kampagne zur Brustkrebs-Früherkennung. Für diese Aktion im Brustkrebsmonat Oktober haben Deutschlands größte digitale Selbsthilfegruppe yeswecan!cer und der Verein dasBUUSENKOLLEKTIV ihre Kräfte gebündelt. Unterstützt wurde die Kampagne von Estée Lauder Companies. Im Mittelpunkt steht ein dreiminütiger bewegender Film, in dem akut erkrankte Brustkrebspatientinnen eine ausgewählte Gruppe von Frauen ertasten lassen, wie sich ihr Tumor anfühlt - #TouchMyCancer, denn jeder Krebs ist anders.

In der zweiten Phase der Kampagne geht das Team von yeswecan!cer und dasBUUSENKOLLEKTIV auf Roadshow und macht Brustkrebs und Vorsorge mit ihrem "Pop-up Safe Space" für eine noch größere Öffentlichkeit erlebbar. Erster Stopp ist der von FUNKE ausgerichtete FEMALE FUTURE FORCE DAY am 12. Oktober im bcc Berlin. Alle Infos zur Kampagne - und zum korrekten Abtasten der Brüste! -gibt es auch auf touchmycancer.de.

Brust raus, Hand drauf - Abtasten kann Leben retten.

Friederike Koenig, Executive Content Director bei yeswecan!cer, sagt: "Laut Schätzungen tasten nur 10 bis 15 Prozent der Frauen ihre Brüste regelmäßig ab. Die Gründe? Vielfältig; Angst, Unsicherheit, Vergesslichkeit. Jede Sorge hat ihre Berechtigung. Doch gegen eines müssen wir etwas tun: Unwissenheit. Mit #TouchMyCancer möchten wir Frauen dazu ermutigen, ihre Brüste kennen zu lernen, um Veränderungen an ihrem Körper wahrzunehmen. Die wenigsten Mädchen und Frauen wissen, wonach sie suchen sollen, geschweige denn, wie sich ein Tumor anfühlt. Und bei allen Zahlen wäre die eine, die wichtigste zu kennen: 1 von 8 erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Es ist Zeit für: Brust raus, Hand drauf - Abtasten kann Leben retten."

"Brustkrebs? Reden wir drüber! Schluss mit dem Schweigen! Denn Krebs trifft uns alle", ergänzt Steff Rödl, Vorständin bei dasBUUSENKOLLEKTIV e.V. "Es sind nicht immer 'die anderen'. Jedes Jahr erkranken 70.000 Frauen an Brustkrebs. Und trotzdem wird zu wenig darüber gesprochen. Wir vom Buusenkollektiv wollen das ändern: Wir sind laut, frech, wild! Wir setzen uns für einen neuen, revolutionären Umgang mit Brustkrebs ein - mit Konfetti und Löwenmut im Herzen gehen wir neue Wege. Wir zeigen, dass man auch mit dieser Diagnose Lebensfreude und Gemeinschaft erleben kann. Die Kampagne TouchMyCancer setzt genau da an!"

"yeswecan!cer, dasBuusenkollektiv und Estée Lauder Companies eint die Überzeugung, dass wir nur durch starke Partnerschaften und gemeinsames Engagement Fortschritte im Kampf gegen Brustkrebs erzielen können. Wir freuen uns daher besonders, den Fokus unserer Partnerschaft in diesem Jahr auf die Früherkennung zu legen und damit eine oft unterrepräsentierte, jüngere Zielgruppe anzusprechen", sagt Maike Kiessling, General Managerin der Estée Lauder Companies DACH.

Unterstützung von prominenten Influencerinnen

Die Kampagne läuft online und wird unterstützt von reichweitenstarken Influencerinnen wie Diana zur Löwen, Stachel, Elena Semechin, Anna Dushime und Vreni Frost.

Über yeswecan!cer:

yeswecan!cer - das ist das größte Movement für einen angst- und tabufreien Umgang mit Krebs. Wir bringen Betroffene zusammen und ermöglichen den unkomplizierten Austausch mit Top-Expert:innen. Seit 2020 veranstalten wir jährlich die YES!CON, die größte Krebs-Convention Deutschlands von Patient*innen für Patient*innen. Gegründet als gGmbH, ist die yeswecan GmbH und Co. KG seit Oktober 2023 Teil der FUNKE Mediengruppe.

Über dasBUUSENKOLLEKTIV:

dasBUUSENKOLLEKTIV ist ein gemeinnütziger Verein von Betroffenen für Betroffene, der sich für einen neuen, revolutionären Umgang mit Brustkrebs einsetzt. Das Ziel: Mut machen, einen Raum für Gemeinschaft und Verbundenheit schaffen sowie Angebote entwickeln, die zur Lebensqualität vieler Betroffener beitragen. Mit innovativen digitalen Formaten wie den "Tittie-Talks" ermöglicht dasBUUSENKOLLEKTIV einen ungestörten Austausch Betroffener in sicherer Umgebung. Mit Ausstellungen und Fotoprojekten wie "Let Your Scars Shine" schenkt es Betroffenen Zuversicht und gibt ihren veränderten Körpern eine Bühne. Was dasBUUSENKOLLEKTIV jeder Betroffenen mit auf den Weg geben möchte: Niemand muss diese Diagnose mit sich alleine ausmachen. Laut, frech, wild, solidarisch, kreativ und ermutigend möchte der Verein das Thema "Krebs" aus der Tabu-Zone holen und zeigen, dass man trotz dieser Krankheit ein wunderbares, selbstbestimmtes Leben führen kann.

