Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG

Blaue Woche 2.0: Richtig leben - heute und in Zukunft!

Starke Resonanz auf Aktionswoche übertrifft die Erwartungen

Frankfurt am Main (ots)

Mehr als 1.000 Besucher. Mehr als 10.000 Fragen. Die Blaue Woche 2.0 der Frankfurter Volksbank Rhein/Main hatte zum zweiten Mal in den 12 Regionalmarktzentren der Bank zu Informationsveranstaltungen geladen. Schnell waren die verfügbaren Plätze vergeben, schnell waren die Veranstaltungen zum Thema "Richtig Leben - heute und in Zukunft!" überbucht.

In den insgesamt 23 Veranstaltungen in Frankfurt/Rhein-Main gaben Experten aus dem Netzwerk der Bank ihr Know-how an zahlreiche interessierte Besucher weiter. Die überaus erfreuliche Resonanz auf das Informationsangebot hat die Erwartungen der Bank erneut übertroffen.

"Das Zukunfts-Thema Nummer 1 'nachhaltig Leben, Arbeiten und Wirtschaften' brennt vielen Menschen unter den Nägeln. Aber die Unsicherheit, auch das Richtige zu tun, lässt viele nicht handeln. Unser Informationsformat der Blauen Woche ist ein Angebot, die Fragen zu klären - Antworten zu geben. Der überwältigende Zuspruch auch in der Blauen Woche 2.0 zeigt, der Bedarf an Informationen ist sehr groß", sagt Eva Wunsch-Weber, Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Volksbank.

Das Themenspektrum der Blauen Woche 2.0 war breit angelegt. Für Privatkunden hat die Bank unter anderem Vorträge zu energieeffizientem Sanieren und Wohnen, zu Gesundheit, Fitness und Ernährung sowie zur passenden, nachhaltigen Finanz-Strategie im aktuellen Kapitalmarktumfeld angeboten. Am Puls der Zeit auch die Themen für Firmenkunden: Die Veranstaltungen beschäftigten sich mit der Gewinnung und Bindung von Fachkräften, Chancen zur Senkung der Energiekosten im Betrieb und zukunftsweisenden Nachhaltigkeitsstrategien für die Immobilienwirtschaft.

Großes Interesse verzeichnete auch der virtuelle FVB MoneyTalk "Smart City - wie werden wir in der Stadt der Zukunft leben?", der per Livestream übertragen wurde.Die Aufzeichnung ist in der Mediathek der Bank kostenfrei abrufbar: https://mehrwert.frankfurter-volksbank.de/money-talk/mediathek.html

Das Feedback der Kunden zur Blauen Woche 2.0 war ausgesprochen positiv. Mit Bestnoten bewerteten die Besucher die fachliche Expertise der Informationsangebote. Der hohe praktische Nutzwert der Vorträge kam besonders gut an: Viele Besucher haben konkrete Erkenntnisse gewonnen, die sie kurzfristig umsetzen wollen. "Wir freuen uns sehr über die große Bereitschaft der zahlreichen Besucher, unsere Veranstaltungsreihe weiterzuempfehlen. Das sind beste Vorzeichen für die Blaue Woche 3.0 im kommenden Frühjahr", sagt Eva Wunsch-Weber.

