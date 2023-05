Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH

Auf der Suche nach neuen Gründungstalenten

Ab sofort können sich Schülerinnen und Schüler aus Sachsen, Stuttgart und Rhein-Main wieder für die Entrepreneurship Talent Academy bewerben

Nach dem erfolgreichen Start im Dezember letzten Jahres geht die sechsmonatige Entrepreneurship Talent Academy (ETA) der Karl Schlecht Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft in die zweite Runde: Mit praxisnahen Workshops, Exkursionen und professionellen Coachings bietet das Programm Schülerinnen und Schülern der Oberstufe einen Einblick in die Start-up-Szene und ermutigt sie darüber hinaus, die ersten Schritte Richtung eigener Gründung zu wagen.

Die Teilnehmenden erwarten verschiedene Vor-Ort- und Online-Veranstaltungen, die sie mit Methoden von Gamification und Design Thinking zur kreativen und innovativen Entwicklung von eigenen Ideen anregen. Die Zusammenarbeit in Teams sowie der Austausch mit Expertinnen und Experten aus der Praxis ermöglichen ein tiefes Eintauchen in die Gründerwelt und geben Inspirationen für eigene Gründungsideen. Darüber hinaus können die Jugendlichen für sich selbst herausfinden, wie sie ihre individuelle berufliche Zukunft gestalten und ob die eigene Gründung dafür eine attraktive Möglichkeit ist. Im Vordergrund aller Programminhalte stehen das Ausprobieren, das Denken in andere Richtungen, kreatives Arbeiten und der gemeinsame Spaß an Neuem.

"Die deutsche Wirtschaft lebt von Innovationen. Damit es so bleibt, brauchen wir mehr Gründerinnen und Gründer. Hier liegt es an uns, bereits junge Menschen dafür zu begeistern und ihnen die vielen Wege aufzuzeigen, die ihnen im ersten Moment unüberwindbar scheinen mögen. Die Entrepreneurship Talent Academy bietet genau dafür einen optimalen Rahmen und ermöglicht Interessierten, die ersten Schritte auf dem Gründungsweg zu gehen", so Dr. Katrin Schlecht, Vorstandsvorsitzende der Karl Schlecht Stiftung.

"Viele Jugendliche wissen gar nicht, wo sie beginnen sollen, wenn es um das Thema Gründung geht. Sie nehmen Start-ups und Selbstständigkeit als attraktive Möglichkeit wahr, kennen aber nur selten den Weg dorthin. Die sechsmonatige ETA setzt genau da an und hilft jungen Talenten, Möglichkeiten kennenzulernen und erste Schritte zu gehen", so Dr. Ulrich Hinz, Bereichsleiter Schülerförderung bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft.

Bis zum 17. September 2023 können Jugendliche der gymnasialen Oberstufe aus den Räumen Sachsen, Stuttgart und Rhein-Main ihre Bewerbung einreichen. Weitere Informationen zur Entrepreneurship Talent Academy und Bewerbung unter www.sdw.org/ETA.

