ProSieben

Stars, Designer und Audiodeskription. Die wichtigsten Fakten zum "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"-Finale

14. Juni 2023.

14. Juni 2023. Stars, Stars, Stars! Das "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"-Finale (Donnerstag, 15. Juni, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn) wird glamourös - und prominent besetzt.

Die wichtigsten Fakten zum #GNTM-Finale 2023:

1. Die Finalistinnen: Das ist Heidi Klums Top Five

Nicole (49, Offenbach am Main), Olivia (22, Hamburg), Selma (19, Berlin), Somajia (21, Bielefeld) und Vivien (22, Koblenz) stehen im Finale von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Die Gewinnerin erscheint auf der Juli-Ausgabe der deutschen Harper's Bazaar, ist das neue Kampagnengesicht von MAC-Cosmetics und gewinnt eine Siegprämie von 100.000 Euro.

2. Wer ist zu Gast im Finale?

It's Showtime! In extravaganten Walks und opulenten Kleidern müssen die Topmodel-Anwärterinnen zeigen, was sie in den letzten 17 Wochen gelernt haben. Ausgestattet werden sie dafür von den Designern Jean Paul Gaultier und Christian Cowan. Star-Schauspielerin Jennifer Lawrence und Töchterchen Leni Klum unterstützen Heidi Klum im #GNTM-Finale. Kim Petras, die Scorpions und Loreen performen live.

3. Das #GNTM-Finale ist komplett barrierefrei

Wie auch in den vergangenen Jahren wird das #GNTM-Finale für schwerhörige und gehörlose Zuschauer:innen live von Gebärdensprachdolmetscher:innen übersetzt. Über den red button auf der Fernbedienung des Smart TVs oder den Onlinestream der Finalshow können Fans die Live-Übersetzung sehen. Darüber hinaus wird das Finale wie schon seit mehreren Jahren live untertitelt (Videotext-Seite 149). Für blinde und sehbehinderte Fans gibt es eine Audiodeskription. Alle Informationen und Links zur Barrierefreiheit im #GNTM-Finale finden Fans unter www.gntm.de/barrierefrei.

Aktuelle Infos, Fotos und Kurzinterviews mit den #GNTM-Finalistinnen finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2023 und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Finale am 15. Juni 2023, 20:15 Uhr, live aus Köln, auf ProSieben und Joyn

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Finale am 15. Juni 2023, 20:15 Uhr, live aus Köln, auf ProSieben und Joyn

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Finale am 15. Juni 2023, 20:15 Uhr, live aus Köln, auf ProSieben und Joyn

