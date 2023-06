ProSieben

Stark: Nilam Farooq gewinnt bei "Schlag den Star" im Stechen gegen Rebecca Mir

5,1 Millionen Zuschauer:innen auf ProSieben

11. Juni 2023.

11. Juni 2023. Rekord: ProSieben zeigt am Samstag das wohl knappste Duell der "Schlag den Star"-Geschichte. Nilam Farooq und Rebecca Mir kämpfen so sehr auf Augenhöhen, dass es nach einem Unentschieden im 15. Spiel mit 60:60 Punkten erstmals ins Stechen geht. Nach mehr als fünf Stunden Live-Show fällt die Entscheidung ausgerechnet in einem Geschicklichkeitsspiel. Mit ruhigeren Händen und Nerven zieht sich Nilam zum Sieg im Stechen - und bei "Schlag den Star".

Starke 13,7 Prozent der jungen Zuschauer:innen (14-49 J.) verfolgen am Samstagabend das Rekord-Duell. Mit 10,1 Prozent Marktanteil ist ProSieben der stärkste Privatsender am Samstag. Insgesamt sehen 5,1 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) die Show.

Gewinnerin Nilam Farooq hat der Abend alles abverlangt: "Der Abend war grandios - aber unfassbar anstrengend. Ich habe das total unterschätzt. Aber es war richtig schön mit Rebecca als Gegnerin. Wir haben uns gar nichts geschenkt, wir sind uns auf Augenhöhe begegnet. Und das letzte Spiel war Glück, wenn man ehrlich ist. Ruhige Nerven mit ein bisschen Glück."

Rebecca Mir: "Es war wahnsinnig spannend, nervenaufreibend und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist toll so viele unterschiedliche Sportarten und Spiele ausprobieren zu dürfen. Nilam und ich haben uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Sie hat am Ende gewonnen und sie hat es richtig toll gemacht. Ich gönne ihr den Sieg, sie hat es verdient."

Nilam Farooq gegen Rebecca Mir - das Spiele-Protokoll

Spiel 1 - Wedeln

Sind längere Beine hier von Vorteil? Wie auf Skiern sollen Rebecca und Nilam auf einem kleinen Wagen auf einer Schiene hin und her rutschen. Wer schafft in 90 Sekunden mehr Anschläge links und rechts? Auch wenn Rebecca das Spiel anfangs verkürzen möchte, gewinnt sie souverän gegen Nilam. Es steht 1:0 für die Moderatorin.

Spiel 2 - Axtwerfen

Nilam und Rebecca werfen abwechselnd eine Axt auf eine 6,1 Meter entfernte Zielscheibe. Im Probewurf räumt Nilam ab, doch als es zählt, beweist Rebecca das ruhigere Händchen. Sie entscheidet auch Axtwerfen für sich. 3:0 für Mir.

Spiel 3 - Wann war das Foto?

Elton zeigt den Spielerinnen ein Foto. Sie sollen sagen, in welchem Jahr das Bild entstanden ist. Wer näher dran ist, gewinnt. Hier kann Nilam sich durchsetzen und gewinnt ihr erstes Spiel. Sie gleicht aus auf 3:3.

Spiel 4 - Geländefahrzeug

Acht Räder, vier Achsen, zwei Gegnerinnen, ein Parcours. Abwechselnd fahren Rebecca und Nilam im Geländefahrzeug über einen sandigen Parcours, inkl. 360-Grad-Wende und Wassergraben. Wer die schnellste Runde fährt, gewinnt. Beide haben sichtlich Spaß an der Aufgabe, doch Nilam ist schneller und sichert sich im zweiten Spiel in Folge den Sieg. 7:3 für die Schauspielerin.

Spiel 5 - Trampolin-Weitsprung

Mit Anlauf hüpfen Rebecca und Nilam auf ein kleines Trampolin von dem sie möglichst weit auf eine Luftmatratze springen sollen. Beide probieren unterschiedliche Techniken - Rebeccas erweisen sich als erfolgreicher. Sie geht mit 8:7 in Führung.

Spiel 6 - Wer ist das?

Zurück im Studio zeigt Elton den beiden Frauen Fotos von Prominenten. Nilam und Rebecca sollen den Namen der abgebildeten Person nennen. Beide tun sich schwer, Nilam erkennt mehr Personen. Sie zieht mit 13:8 an Rebecca vorbei.

Spiel 7 - Das Wasserrad

Mit Hilfe von Wasser aus einer Gießkanne bringen die beiden Frauen ein Wasserrad in Bewegung. Wessen Rad in der vorgegebenen Zeit mehr Umdrehungen schafft, gewinnt. Diesmal hat Rebecca die Gießkannen-Nase vorn. Sie übernimmt wieder die Führung mit 15:13.

Spiel 8 - Schnappen

"Ich habe damit komplett Schwierigkeiten", schickt Elton voran. Vor den Gegnerinnen liegen fünf unterschiedlich geformte und unterschiedlich farbige Holzstäbe. Elton zeigt Nilam und Rebecca auf dem Bildschirm zwei bunte Formen. Sie sollen nun nach dem Stab greifen, der weder in der Form, noch in der Farbe den gezeigten Formen entspricht. Nilam legt einen Durchmarsch hin und geht mit 21:15 wieder in Führung.

Spiel 9 - Strickleiter

Elton machts vor: Rebecca und Nilam sollen mit den Füßen voran durch zwei Sprossen einer hängenden Strickleiter klettern. Nilam kämpft, doch Rebecca stellt sich geschickter an. Es kommt wieder zum Führungswechsel: 24:21 für Rebecca.

Spiel 10 - Blamieren oder kassieren

"Passt noch!", Elton freut sich über sein rotes Jackett, das er zum Spieleklassiker natürlich anzieht. Im Stechen gewinnt Rebecca. Das Model baut seine Führung auf 34:21 weiter aus.

Spiel 11 - Pickleball

"Dieses Spiel spielen gerne Senioren", beruhigt Elton die Gegnerinnen. Auf einem verkleinerten Tennisfeld spielen Nilam und Rebecca Pickleball - mit Schlägern, die an größere Tischtennis-Schläger erinnern. Beide kämpfen ehrgeizig, doch Nilam legt die steilere Lernkurve hin. Sie gewinnt Pickleball und verkürzt auf 34:32 für Rebecca.

Spiel 12 - Eisenbahn

Timing und Fingerspitzengefühl sind gefragt: Die Gegnerinnen sollen eine Kugel so in eine Rutsche fallen lassen, dass sie in einen Waggon der vorbeifahrenden Modelleisenbahn fällt. Rebeccas Kugel rollt erfolgreicher. Sie baut ihre Führung auf 46:32 aus.

Spiel 13 - Zuordnen

Die beiden Frauen sehen zwei Begriffsfelder. Sie sollen mit je einem Element aus beiden Feldern zusammengehörende Pärchen bilden. Zum Beispiel Bands und Songtitel zuordnen - der Promis und ihre Berufsausbildung. Nilam erkennt mehr Zusammenhänge. Sie kommt bis auf einen Punkt an Rebecca heran. Es steht 46:45 für die Moderatorin.

Spiel 14 - Der Zaun

Im Studio stehen zwei Drahtzäune, hinter denen jeweils zehn Gegenstände liegen. Nilam und Rebecca befördern diese mit den Fingern durch den Zaun einzeln nach oben und auf die andere Seite. Wer schneller alle Gegenstände über den Zaun bringt, gewinnt. Zaunfeld für Zaunfeld arbeitet sich Rebecca zum Sieg in diesem Spiel. Sie baut ihre Führung auf 60:45 aus.

Spiel 15 - Stehen

"Ihr müsst einfach nur auf diesen Dingern stehen", erklärt Elton. Und damit ist tatsächlich das Finalspiel schon erklärt. Die Gegnerinnen stehen auf je zwei kleinen runden Sockeln. Wer länger draufbleibt, gewinnt. Nilam ist am späten Abend ausbalancierter. Sie gewinnt Spiel 15 und gleicht aus auf 60:60.

Stechen - Das Lochbrett

Rebecca und Nilam sollen eine Kugel, die lose in einem Rahmen liegt mit Hilfe von zwei Strängen so über ein vertikales Brett ziehen. So, dass sie am oberen Ende im Ziel-Loch landet. Die Schwierigkeit? Der Weg dorthin ist mit zig unterschiedlich großen Löchern gepflastert. Wer verliert seine Kugel frühzeitig? Wer behält die Nerven? Nach einem Ballverlust von Rebecca, nutzt Nilam den Vorteil: Sie gewinnt das Stechen und damit "Schlag den Star".

