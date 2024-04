yeswecan!cer

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf werden am 4. Mai in Berlin mit dem YES!AWARD RING OF COURAGE 2024 ausgezeichnet

Berlin (ots)

Ihre Schatzsuche bei ProSieben sorgte in nur drei Tagen für den historischen Rekord von 38.000 Neuregistrierungen junger Stammzellenspender bei der DKMS

Jahrelanges Engagement für Themen wie Pflegenotstand und Vorsorgeuntersuchungen

Dass Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf das zurzeit wohl erfolgreichste Moderatoren-Duo sind, haben sie gerade erst wieder bewiesen. Bei der 24-stündigen Programmübernahme von ProSieben ging es um Spiel, Spaß, Spannung - und hohe Relevanz.

Immer wieder setzen sie ihre Popularität, Sendezeit und Reichweite in den sozialen Medien ein, um gesellschafts- und gesundheitsrelevante Themen in den Fokus zu rücken. Dafür werden die beiden Entertainer und Unternehmer am 4. Mai im Rahmen der YES!CON in Berlin mit dem "YES!AWARD - RING OF COURAGE" ausgezeichnet. "Euer kontinuierliches, intelligentes, empathisches und großherziges Engagement für essenzielle Gesundheitsthemen und das zentrale Solidaritätsprinzip sind von unschätzbarem Wert für alle Krebs-Betroffenen - und für unsere Mission: Du bist nicht allein. Krebs braucht Kommunikation", so Jörg A. Hoppe, Founder von yeswecan!cer.

Ihre Aktion "Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche" führte bei der DKMS in nur drei Tagen zu einem historischen Rekord von 38.000 neu registrierten Stammzellspenderinnen und -spendern; die größte Anzahl von Neuregistrierungen, die es je gab. Sofort ergaben sich daraus erste Matches, und damit eine große Hoffnung, dass es für an Leukämie erkrankte Betroffene berechtigte Hoffnung auf Überleben gibt. Einige der Empfänger werden auch persönlich auf die YES!CON kommen.

Die Idee und den Wunsch, mit einer Initiative wie der DKMS zu kooperieren, gab es schon lange: "Uns fehlte aber immer der richtige Aufhänger. Wir wollten, dass vor allem die DKMS und damit viele Knochenkrebskranke direkt etwas von der Aktion haben", erklärt Joko Winterscheidt. Dabei geht es auch darum, über Stammzellenspende aufzuklären und potenzielle Spenderinnen und Spender zu motivieren. Klaas Heufer-Umlauf: "Ich finde es wichtig, den lebensbejahenden Aspekt hervorzuheben und Menschen, die Gefahr laufen, wegen ihrer Diagnose in große Hoffnungslosigkeit zu verfallen, mit viel positivem Engagement aus dieser emotionalen Einbahnstraße herauszuholen."

Zuvor dokumentierten die beiden Entertainer bereits den katastrophalen Pflegenotstand (#nichtselbstverständlich), in dem sie eine Pflegerin in Echtzeit bei ihrer Arbeit filmten. In einer weiteren Sendung schluckten sie Minikameras, die das Innere ihres Körpers filmten, um so für das Thema Vorsorgeuntersuchungen zu sensibilisieren. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf werden den Preis am 4. Mai in Berlin auf der YES!CON persönlich entgegennehmen. Im Rahmen der Verleihung wird es noch weitere berührende Momente geben: Henning Krautmacher (ehemals Sänger der Kölner Kultband Höhner) singt erstmals auf einer Bühne den sehr persönlichen Song "Unsere Wääch" für seine an Krebs erkrankte Frau Anke. Und der Bayreuther Posaunist Matthias Lampl (leidet an dem unheilbaren Hirntumor Glioblastom) wird an der Seite von Max Raabe einen ganz besonderen Auftritt haben und eine eigens arrangierte Version seines Klassikers "Es wird wieder gut" spielen. Christopher von Deylen (SCHILLER), Unterstützer von yeswecan!cer seit der ersten Stunde, wird den Abend mit einem speziellen DJ-Set ausklingen lassen.

Über den YES!AWARD - RING OF COURAGE

Mit dem Preis in Form eines Ringes werden seit 2020 im Rahmen der YES!CON Persönlichkeiten geehrt und ausgezeichnet, die in der Öffentlichkeit stehen, Krebs ins Bewusstsein der Allgemeinheit rücken und das Sprechen über diese Krankheit leichter machen und aus der Tabuzone holen. Zu den vorherigen Preisträgerinnen und Preisträgern gehören die amtierende Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig, US-Musikerin Anastacia und Designer & Moderator Guido Maria Kretschmer. 2021 nahm YouTube-Star Johannes Mickenbecker posthum den Preis für seinen verstorbenen Zwillingsbruder Philipp entgegen.

Auf Deutschlands größter Krebs-Convention von Betroffenen für Betroffene, der YES!CON, treffen sich am 4. und 5. Mai in Berlin von Krebs Betroffene und Angehörige sowie führende Expertinnen und Experten aus Forschung und Medizin und seit Jahren engagierte MUTMACHRINNEN und MUTMACHER, darunter Tanja Bülter, Bettina Rust, Stefanie Stahl, Susan Sideropoulos, Tim Mälzer, Max Strohe, Dr. Hajo Schumacher und viele andere. Die Teilnahme ist kostenlos vor Ort und auch im Stream. #dubistnichtallein

