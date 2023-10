yeswecan!cer

YES!CON: Deutschlands größte Convention von und für Krebsbetroffene startet in die vierte Runde

Berlin (ots)

Event findet am 14.10.2023 im AXICA Convention Center Berlin statt

Kostenloser Livestream auf yescon.org

YES!Awards an FC Union Berlin, Timo Baumgartl und Anastacia werden verliehen von Joko Winterscheidt und Manuela Schwesig

Die YES!CON 4.0 startet am Samstag, 14. Oktober unter dem Motto #dubistnichtallein - Krebs braucht Kommunikation - im AXICA Convention Center in Berlin. Die YES!CON bringt Betroffene, Patienten und Angehörige, mit Top Experten aus Kliniken, Forschung und Industrie , Politik , Kultur und Medien auf Augenhöhe zusammen und ermöglicht so den direkten Austausch unter allen Stakeholdern. Denn Krebs geht alle an. Jeder Zweite Deutsche erkrankt daran. In Workshops, Tutorials, Publikumsaktionen und Panels auf drei Bühnen geht es um Chancen der Digitalisierung für Krebsbetroffene, neue Studien und Therapieoptionen, um Krebs am Arbeitsplatz, und vielfältige Angebote , die das Leben mit und nach Krebs leichter machen. Mit Mutmachern wie Anastacia, Joko Winterscheidt, Manuela Schwesig, Julia Becker, Stefanie Giesinger, Timo Baumgartl, dem 1. FC Union Berlin, Daniel und Patrice Aminati und vielen anderen. Die YES!CON 4.0 ist vor Ort und digital für alle Besucher*innen und Teilnehmenden kostenlos.

Krebs braucht Kommunikation

Die Diagnose Krebs ist für Betroffene eine plötzliche Herausforderung, die nicht nur physisch mit enormen Anstrengungen verbunden ist, sondern auch emotional schwer wiegt. Sowohl für Patienten selbst als auch für Angehörige, Freunde und Kollegen, ist es eine große Herausforderung miteinander einen verträglichen Umgang mit Krebs zu finden. Die YES!CO möchte mit vielfältigen Angeboten zum Austausch und zur Vernetzung unter allen Stakeholdern wichtige Impulse zur Bewältigung dieser Herausforderung geben.

Unter der Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministers Prof. Dr. Karl Lauterbach sprechen unter anderem:

Dr. Ina Czyborra, Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege des Landes Berlin.

Dr. med. Markus Leyck Dieken, Gesch.ftsführer der gematik

Dr. med. Johannes Bruns, Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft

Prof. Dr. Christof von Kalle, BIH-Chair für Klinisch-Translationale Wissenschaften an der Charié

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Jalid Sehouli, Direktor der Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für onkologische Chirurgie (CVK) der Charité

Prof. Dr. med. Christiane Woopen, Hertz-Professorin für Life Ethics an der Universität Bonn

Prof. Dr. med. Sherko Kümmel Direktor der Klinik für Frauenheilkunde / Brustzentrum

Dr. med. Anke Diehl, Chief Transformation Officer an der Universitätsmedizin Essen

Sascha Lobo, Autor und Strategieberater

"Doc Felix" Felix M. Berndt, Arzt und Ernährungsexperte

Das komplette Programm mit allen Speakern gibt es hier im Magazin zur YES!CON.

Die Türen öffnen sich ab 10 Uhr am Pariser Platz im AXICA neben dem Brandenburger Tor.

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann die Convention im Live-Streams verfolgen, die ab 11 Uhr beginnt die Übertragung. Der Stream ist auf der Webseite https://www.yescon.org/ und yeswecan!cer-YouTube-Kanal abrufbar:

Gestreamt wird die Convention auch auf den Online-Portalen von FUNKE.

Die YES!Awards 2023

Mit dem YES!Award zeichnet die gemeinnützige Patientenorganisation yeswecan!cer.org Zivilcourage und besonderes gesellschaftliches Engagement im Kampf gegen Krebs aus.#

YES!AWARD - RING OF COURAGE: der Preis für Zivilcourage, übergeben von Manuela Schwesig an US-Sängerin Anastacia sowie dem 1. FC Union Berlin e. V.

In diesem Jahr geht der YES!Award - Ring of Courage an die US-amerikanische Sängerin Anastacia, die schon zweimal Brustkrebs überwunden hat und durch Ihren offenen Umgang damit zum Role Model für Brustkrebsbetroffene geworden ist.

Überreicht wird der Preis von Manuela Schwesig, selbst YES!Award Preisträgerin im Jahr 2020.

Ein weiterer YES!Award - Ring of Courage geht auch an den 1. FC Union Berlin und Timo Baumgartl für Ihren couragierten Umgang mit Hodenkrebs. Ihr Beispiel machte Schule auch bei anderen Vereinen in ganz Deutschland.

YES! AWARD - SHINE A LIGHT: Förderpreis für Patient*innen-Initiativen

Mit Mitteln der Deutschen Postcode Lotterie unterstützt yeswecan!cer drei vorbildliche Patient*innen-Initiativen mit Preisgeldern von insgesamt 45.000 Euro. Die Auszeichnungen gehen an die Li-Fraumeni Syndrome Association Deutschland e.V., Segelrebellen und BrustkrebsSprotten e.V. .

Zum Ende der YES!CON 4.0 gibt es noch einen besonderen Höhepunkt: Um 18:45 Uhr wird das Brandenburger Tor in pink erstrahlen als Teil des Festival of Lights.

Über YES!CON

Die YES!CON ist eine jährlich stattfindende Convention rund um das Thema Krebs. Veranstaltet wird die YES!CON seit 2020 von der yeswecan!cer Non-Profit-Organisation, eine von Betroffenen gegründete Stiftung, um den Austausch von Patienten und mit Experten aus Medizin und Forschung untereinander zu ermöglichen.

Weitere Informationen rund um die YES!CON finden Sie unter: https://www.yescon.org/

Original-Content von: yeswecan!cer, übermittelt durch news aktuell