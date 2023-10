YES!AWARD 2023: Das sind die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger

Berlin (ots) - - Event findet am 14.10.2023 im AXICA Convention Center Berlin statt - Kostenloser Livestream auf yescon.org - YES!Awards an FC Union Berlin, Timo Baumgartl und Anastacia werden verliehen von Joko Winterscheidt und Manuela Schwesig Die YES!CON 4.0 startet am Samstag, 14. Oktober unter dem Motto ...

mehr