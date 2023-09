Sky Deutschland

Nur die beste Musik - Amazon Music ab jetzt mit über 100 Millionen Songs auf Sky

Unterföhring (ots)

Musik-Streaming-App Amazon Music jetzt auf der Sky Q Plattform verfügbar

Sky Kunden können jetzt Millionen Songs mit Amazon Music, inklusive tausender Playlists, Top-Künstler und Neuerscheinungen erleben

Amazon Music bietet Hörern Zugang zu über 100 Millionen Songs in drei Abonnementstufen:

Amazon Music Free ermöglicht es Musikliebhabern, kostenlos im werbegestützten Zufallsmodus zu hören Prime-Mitglieder können ihre Lieblingsinterpreten, -alben und -wiedergabelisten im Zufallsmodus anhören - ohne zusätzliche Kosten Amazon Music Unlimited-Mitglieder genießen Zugriff auf über 100 Millionen Songs sowie einen wachsenden Katalog von Titeln in HD und Ultra HD - auf Abruf, ohne Limit und werbefrei

Mega-Aggregator Sky erweitert stetig das Portfolio für einen nahtlosen Content-Genuss - alle Lieblingsinhalte an einem Ort

Unterföhring, 21. September 2023 - Die Musik-Fans unter den Sky Kunden dürfen sich freuen: Ab jetzt ist die erfolgreiche Musik-Streaming App Amazon Music auf der Sky Q Plattform und auf Sky Q over IP verfügbar. Kunden können sich spielend leicht ein Konto auf der Amazon Music Website erstellen und im Handumdrehen Millionen Songs, tausende Playlists, Top-Künstler und Neuerscheinungen erleben. Amazon Prime-Mitglieder genießen ihre Lieblingskünstler, -alben und -playlists in Zufallswiedergabe ohne Werbung und weitere Zusatzkosten. Sollten sich Kunden für ein Amazon Music Unlimited-Abonnement entscheiden, haben sie die Möglichkeit auf über 100 Millionen Songs zuzugreifen. Dabei sind die Songs auf Abruf erhältlich, ohne Begrenzung und werbefrei.

Das starke Portfolio im Musik-Bereich mit Amazon Music, Spotify, Vevo und Radioplayer, ist eines der vielen Beispiele des stetig wachsenden Angebots in allen Content-Bereichen von Sky. Sky baut seine Position als führende Aggregations-Plattform stetig aus, um seinen Kunden alle Lieblingsinhalte an einem Ort zu bieten.

"Wir bei Sky haben es uns zur Aufgabe gemacht, unser Portfolio mit starken Partnerschaften, wie mit Amazon Music, stetig zu erweitern. Uns ist es wichtig, Kundenwünsche zu erfüllen und das Angebot stetig zu optimieren", so Wolfram Wildhagen, Senior Vice President Sky TV. "So können wir unseren Kunden das bestmögliche TV- und Streaming-Erlebnis bieten, denn sie haben bequem alle wichtigen Inhalte an einem Ort."

Über Amazon Music

Amazon Music ist ein immersiver Audio-Entertainment-Service der Fans, Artists und Creators durch Musik, Podcasts und Kultur verbindet. Amazon Music bringt Fans näher an alles was sie lieben, mit kuratierten und personalisierten Playlists, Artist Livestreams, Merchandise und Amazon Exclusive Podcasts. Prime-Mitglieder erhalten Zugang zu über 100 Millionen Songs im Zufallsmodus, Playlists on-demand sowie die größte Auswahl an Podcasts ohne Werbung, inkludiert in ihrer Mitgliedschaft. Mit einem Upgrade auf Amazon Music Unlimited erhalten Kund:innen on-demand Zugang zu 100 Millionen Songs in HD und einem wachsenden Katalog an Songs in Ultra HD und 3D-Audio. Jeder kann Amazon Music hören, indem er die kostenlose Amazon Music App herunterlädt oder wo immer er Musik hört, einschließlich Alexa-fähiger Geräte. Weitere Informationen unter www.amazon.de/music

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell