yeswecan!cer

Auszeichnung für außergewöhnliches Engagement von Patient*innen-Organisationen: yeswecan!cer und Deutsche Postcode Lotterie verleihen "YES!AWARD - SHINE A LIGHT"

Berlin (ots)

Preise gehen in diesem Jahr an "Flüsterpost e.V. - Unterstützung für Kinder krebskranker Eltern" aus Mainz, an die Online-Plattform "Krebs Campus" aus Leipzig und die gemeinnützige Gesellschaft FLUGKRAFT aus Rhauderfehn

Alle Gewinnerorganisationen erhalten Scheck über 10.000 Euro

Publikums-Voting für weiteren Gewinn in Höhe von 15.000 Euro startet jetzt

yeswecan!cer - Deutschlands größte digitale Selbsthilfegruppe - zeichnet zum zweiten Mal gemeinsam mit der Deutschen Postcode Lotterie drei herausragende Organisationen von Patient*innen für Patienten*innen aus: Der "YES!AWARD - SHINE A LIGHT" geht in diesem Jahr an "Flüsterpost e.V. - Unterstützung für Kinder krebskranker Eltern" aus Mainz, an die Online-Plattform "Krebs Campus" aus Leipzig und die gemeinnützige Gesellschaft FLUGKRAFT aus Rhauderfehn. Jede der Organisationen kann sich schon jetzt über ein Preisgeld von 10.000 Euro freuen. Darüber hinaus startet jetzt das Publikumsvoting auf yeswecan-cer.org. Die Gewinnerorganisation erhält dann weitere 15.000 Euro als Unterstützung für ihre Arbeit. Verliehen werden die Preise auf Deutschlands größter Krebskonvention - der YES!CON - am 4. und 5. Mai in der Berliner Telekom-Repräsentanz.

"So unterschiedlich die drei Organisationen auch sind, so sehr vereint sie doch die Mission, die auch wir uns auf die Fahne geschrieben haben: Sie alle setzen mit ihrer Arbeit die yeswecan!cer-Botschaft um und leben diese mit und für die Patient*innen: #dubistnichtallein", sagt yeswecan!cer-Gründer Jörg A. Hoppe.

yeswecan!cer hatte den Preis gemeinsam mit der Deutschen Postcode Lotterie als Partner zum ersten Mal im vergangenen Jahr verliehen und so drei Organisationen mit insgesamt 45.000 Euro unterstützt.

"Wir freuen uns sehr, nun bereits zum zweiten Mal den von uns mit ins Leben gerufenen und gestifteten SHINE A LIGHT-AWARD zu vergeben und damit innovative Initiativen für Krebs-Betroffene auszuzeichnen und gleichzeitig ein Licht auf die zu werfen, die mit beeindruckendem Engagement diese inspirierenden Angebote für Erkrankte und deren Angehörige geschaffen haben", sagt Friederike Behrends, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Postcode Lotterie. "Sie sind fantastische Mutmacher*innen, die Hilfen aufzeigen, den Zusammenhalt stärken und damit die Welt für Betroffene besser machen."

Und hier die Informationen über die einzelnen Gewinner-Organisationen im Überblick:

Flüsterpost e.V. - Unterstützung für Kinder krebskranker Eltern:

Bis zu 50.000 Kinder jährlich werden in Deutschland mit der Krebsdiagnose eines Elternteils konfrontiert, schätzt das Robert Koch Institut. Wer hilft ihnen, die seelische Belastung zu verkraften? Flüsterpost e.V. berät seit 2003 betroffene Familien: Der Verein konnte bereits 3.711 Familien mit 5.932 Kindern unterstützend begleiten. Bundesweit, vertraulich und kostenfrei bietet Flüsterpost Einzel-, Paar- und Familiengespräche, auch per Videocall. Die Mitglieder betreiben Präventionsarbeit an Kitas und Schulen und stärken die Lobby der Familien von Krebspatienten. Die seelische und körperliche Belastung Angehöriger wird noch immer unterschätzt. Betroffene Kinder laufen Gefahr, selbst traumatisiert oder krank zu werden. Flüsterpost will dem vorbeugen.

Weitere Informationen unter https://kinder-krebskranker-eltern.de/

Krebs Campus

Gründerin Dr. Babett Baraniec möchte über ihre Lernplattform die Mitglieder zu Experten ihrer eigenen Erkrankung machen. Aus eigener Erfahrung weiß sie, wie wichtig es ist, dass man auf Augenhöhe mit Ärztinnen und Ärzten kommunizieren kann. Videokurse, Workbooks und Formulare ermöglichen es, das Wissen direkt in den Alltag mit Krebs zu integrieren. Zusätzlich bietet die aktive Community des Krebs Campus regelmäßigen Austausch und Rat an. Aktuell entsteht ein 12-Wochen-Programm für frisch diagnostizierte Krebspatienten und -patientinnen. Es soll eine schnelle Orientierung geben, aus dem ersten Schockmoment helfen und Hoffnung und Zuversicht für die erste Therapiezeit schenken.

Weitere Infos unter https://krebscampus.org/

Flugkraft

Im vergangenen Jahr feierte die gemeinnützige Gesellschaft ihr zehnjähriges Bestehen. Kraft spenden und Glücksmomente schaffen - das ist die Mission von Flugkraft. Krebskranke und ihre Angehörigen erhalten vielfältige Unterstützung: Finanzieller Support, Alltagshilfe oder individuell bestückte "Kraftpakete" geben Halt. Fotosessions und Styling-Workshops fördern das Selbstbewusstsein. Und für manchen geht auch ein Herzenswunsch in Erfüllung. Im Rahmen von Familienwochenenden schenkt Flugkraft Erkrankten und ihren Angehörigen eine unbeschwerte Auszeit, und Pilot Jan Bukowski ermöglicht seinen Passagieren emotionale Höhenflüge mit seiner Cessna.

Weitere Infos unter https://flugkraft.de

Original-Content von: yeswecan!cer, übermittelt durch news aktuell