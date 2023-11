CMG

CMG-Dialog „Können Medien Mittler zwischen unterschiedlichen Kulturen sein?" in Österreich

Der vom European and Latin American Languages Programming Center der China Media Group (CMG) veranstaltete Dialog zum Thema „Können Medien Mittler zwischen unterschiedlichen Kulturen sein?" fand am Mittwoch in Wien statt. Medienpersönlichkeiten, Politiker und Geschäftsleute aus China und Österreich nahmen an dem Dialog teil.

Der Wiener Landtagspräsident Ernst Woller erklärte in seiner schriftlichen Ansprache, Medien seien Fenster zur Welt und erweiterten den Erfahrungshorizont. Medien trügen auch dazu bei, Menschen aus anderen Kulturen die Möglichkeit zu geben, sich darzustellen. Der Kulturdialog, der unter anderem über die Medien geführt wird, sei wohl die umfassendste vertrauensbildende Maßnahme, die man sich denken kann. Er begründe eine Politik, die darauf abzielt, Vertrauen durch Vermittlung des Wissens voneinander und des Respekts voreinander zu schaffen.

Die chinesische Botschafterin in Österreich, Qi Mei, sagte, dass das Thema des Dialogs „Können Medien Mittler zwischen unterschiedlichen Kulturen sein?" ein wichtiger Kern des Personal- und Kulturaustauschs sei. Sie sei davon überzeugt, dass ein solcher Austausch die Aufrichtigkeit und Kompatibilität zwischen den beiden Völkern fördern werde. Zudem lobte Qi Mei den Dokumentarfilm „Verführerische Liaison - Wenn Hotpot auf Schokolade trifft", der von der CMG und dem österreichischen Sender OKTO Community TV koproduziert wurde.

Sun Yufeng, Mitglied des Executive Committee des European and Latin American Languages Programming Center der CMG, sagte in seiner Rede, dass sich die CMG und ihre österreichischen Partner in den letzten Jahren als Modell für die chinesisch-österreichische Medienkooperation und den kulturellen Austausch immer mehr angenähert hätten und die Zusammenarbeit immer weiter vertieft und ausgeweitet werde. Die von beiden Seiten gemeinsam produzierten und ausgestrahlten Fernsehsendungen wie „Tandem – China und Österreich" und „Treffpunkt China-Österreich" hätten den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen China und Österreich in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Infrastruktur aus verschiedenen Blickwinkeln und auf verschiedenen Ebenen gezeigt und einen positiven Beitrag zum gegenseitigen Verständnis und voneinander Lernen der Menschen beider Länder geleistet.

Christian Jungwirth, Geschäftsführer des OKTO Community TV, betonte in seiner Rede die soziale Verantwortung der Medien. Er sagte, dass die Medien mehr soziale Verantwortung übernehmen sollten, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Ländern und Zivilisationen zu fördern, anstatt mehr Konflikte und Unterschiede zu schaffen. Die Medien in Europa und China sollten ihre Zusammenarbeit weiter verstärken, gemeinsam soziale Verantwortung übernehmen und zur Förderung des europäisch-chinesischen zivilisatorischen Austauschs und des gegenseitigen Verständnisses sowie zur Stärkung von Frieden und Stabilität in der Welt beitragen.

