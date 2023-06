Super Micro Computer, Inc.

Supermicro erweitert AMD-Produktlinien mit neuen Servern und neuen Prozessoren, die für Cloud-native Infrastruktur und High-Performance Technical Computing optimiert sind

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Das wachsende Portfolio von AMD EPYC Prozessorsystemen der Serie 9004 ist mit bis zu 128 der neuen "Zen 4c"-Kerne optimiert, und die AMD 3D V-Cache-Technologie sorgt für eine noch nie dagewesene Dichte und Energieeffizienz

Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Speicherung und 5G/Edge, gibt bekannt, dass seine gesamte Produktlinie von AMD-basierten H13-Systemen jetzt mit Unterstützung für AMD EPYC ™-Prozessoren der 4. Generation, basierend auf der "Zen 4c"-Architektur, und AMD EPYC-Prozessoren der 4. Generation mit AMD 3D V-Cache™-Technologie erhältlich ist.

Supermicro Server mit AMD EPYC Prozessoren der 4. Generation für Cloud-natives Computing, mit führender Thread-Dichte und 128 Kernen pro Sockel, bieten eine beeindruckende Rack-Dichte und skalierbare Leistung mit Energieeffizienz, um Cloud-native Workloads in einer konsolidierten Infrastruktur zu implementieren. Diese Systeme sind für Cloud-Betreiber gedacht, um den ständig wachsenden Anforderungen von Benutzersitzungen gerecht zu werden und KI-gestützte neue Dienste bereitzustellen. Server mit AMD 3D V-Cache-Technologie eignen sich hervorragend für die Ausführung technischer Anwendungen in den Bereichen FEA, CFD und EDA. Der große Level-3-Cache ermöglicht es, diese Art von Anwendungen schneller als je zuvor auszuführen. In den letzten Jahren wurden über 50 Weltrekord-Benchmarks mit AMD EPYC Prozessoren aufgestellt.

"Supermicro erweitert ständig die Grenzen unserer Produktlinien, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Wir entwickeln und liefern ressourcenschonende, anwendungsoptimierte Server mit Rack-Scale-Integration für schnelle Implementierungen", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Mit unserem wachsenden, breiten Portfolio an Systemen, die vollständig für die neuesten AMD EPYC Prozessoren der 4. Generation optimiert sind, können Cloud-Betreiber nun selbst in Rechenzentren mit begrenztem Platzangebot eine extreme Dichte und Effizienz für zahlreiche Nutzer und Cloud-native Services erreichen. Darüber hinaus adressieren unsere verbesserten Hochleistungssysteme mit mehreren Sockeln und Knoten ein breites Spektrum an technischen Rechenlasten und verkürzen die Markteinführungszeit für Fertigungsunternehmen drastisch, um neue Produkte zu entwerfen, zu entwickeln und zu validieren, die die beschleunigte Leistung speicherintensiver Anwendungen nutzen."

"Die AMD EPYC™ Prozessoren der 4. Generation bieten die höchste Kerndichte aller x86-Prozessoren weltweit und liefern herausragende Leistung und Effizienz für Cloud-native Workloads", so Lynn Comp, Corporate Vice President, Server Product and Technology Marketing, AMD. "Unsere neueste Familie von Rechenzentrumsprozessoren ermöglicht es unseren Kunden, ein Gleichgewicht zwischen dem Wachstum und der Flexibilität der Arbeitslast und den kritischen Anforderungen an die Konsolidierung der Infrastruktur zu finden. So können unsere Kunden in einer Zeit, in der Cloud-natives Computing das Rechenzentrum verändert, mehr Arbeit mit mehr Energieeffizienz erledigen."

H13 Hyper-U – Die neuen 1U- und 2U-Hyper-U-Server sind für eine hohe Leistung und Dichte ausgelegt, die ideal für Cloud-native Workloads wie Virtualisierung und HCI sind, mit einem einzelnen AMD EPYC-Prozessor der 4. Generation für Cloud-natives Computing mit bis zu 128 Kernen. Darüber hinaus sind speicheroptimierte Konfigurationen erhältlich, die entweder 12x 3,5"-Laufwerksschächte oder 24x 2,5"-Laufwerksschächte enthalten. Die Verwendung einer einzigen CPU mit dem Hyper-U kann im Vergleich zu Servern mit zwei CPUs die Kosten für die Softwarelizenzierung und die Kühlungsprobleme reduzieren, während gleichzeitig eine maximale Kerndichte und eine Verdoppelung der Speicherkapazität mit Unterstützung für bis zu 12 DDR5-Kanäle in 24 DIMM-Steckplätzen geboten wird. Erfahren Sie hier mehr über diese neuen Hyper-U-Server.

H13 All-Flash EDSFF — Die neuen All-Flash-NVMe-Speichersysteme mit AMD EPYC-Prozessoren der Serie 9004, die auf der "Zen 4c"-Architektur basieren, wurden mit den neuesten EDSFF-Technologien entwickelt, die eine noch nie dagewesene Kapazität und Leistung in einem kompakten 1U-Gehäuse ermöglichen. Der neueste Server nutzt die Vorteile von 128 PCIe 5.0-Lanes und unterstützt 16 (7,5 mm) EDSFF E3.S-Laufwerke oder 8 E3.S (x4) Laufwerke und 4 CXL-Geräte im E3.S 2T-Formfaktor, die eine Speichererweiterung für Anwendungsfälle wie In-Memory-Datenbankanwendungen ermöglichen.

Darüber hinaus bieten die folgenden verbesserten Produktamilien von H13-Systemen nahtlose Upgrade-Pfad-Kompatibilität mit den neuesten AMD EPYC-Prozessoren.

H13 GPU-optimized Systems – Die offenen, modularen, auf Standards basierenden Server bieten überlegene Leistung und Wartungsfreundlichkeit mit einem im laufenden Betrieb austauschbaren, werkzeuglosen Design, das von zwei AMD EPYC-Prozessoren der Serie 9004 angetrieben wird. Zu den GPU-Optionen gehören die neueste PCIe-, OAM- und NVIDIA SXM-Technologie. Diese GPU-Systeme sind ideal für Workloads mit anspruchsvollster KI-Trainingsleistung, HPC und Big Data Analytics.

H13 Hyper – Die 1U- und 2U-Dual-Socket-H13-Hyper-Serien bringen Leistung der nächsten Generation in die Rackmount-Server von Supermicro. Sie sind für die Bewältigung der anspruchsvollsten Arbeitslasten ausgelegt und verfügen über zahlreiche Speicher- und I/O-Optionen, die eine individuelle Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen ermöglichen, und bietet mit seinem 100 % werkzeuglosen Design eine hervorragende Verwaltbarkeit.

H13 CloudDC – Der H13 CloudDC mit einem Sockel nutzt die Vorteile der AMD EPYC-Prozessorkerndichte und bietet ultimative Flexibilität bei I/O und Speicher mit 2 oder 4 PCIe 5.0-Steckplätzen für GPUs und zwei AIOM-Steckplätzen (PCIe 5.0; OCP 3.0-konform) für maximalen Datendurchsatz. Die 1U- und 2U-H13-CloudDC-Systeme sind mit werkzeuglosen Halterungen, Hot-Swap-Laufwerkseinschüben und redundanten Stromversorgungen, die eine schnelle Bereitstellung und effizientere Wartung in Rechenzentren jeder Größe gewährleisten, für eine bequeme Wartung ausgelegt.

H13 GrandTwin™ - Supermicros einzigartiges 2U 4-Node System ist speziell für die Leistung eines einzelnen Prozessors entwickelt worden. Der H13 GrandTwin mit AMD EPYC Prozessoren der Serie 9004 optimiert das Gleichgewicht zwischen Rechenleistung, Speicher und Energieeffizienz und bietet mit vier Knoten in einem System maximale Dichte im kompakten 2U-Formfaktor. Darüber hinaus verfügt der H13 GrandTwin über hot-swap-fähige Knoten an der Vorderseite (kalter Gang), die zur einfacheren Wartung entweder mit frontseitigen oder rückseitigen E/A konfiguriert werden können. Damit ist der H13 GrandTwin ideal für Workloads wie CDN, Multi-Access-Edge-Computing, Cloud Gaming und hochverfügbare Cache-Cluster.

Über Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und liefern gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte. Die Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der Gesamtbetriebskosten und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert werden. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

