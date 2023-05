Super Micro Computer, Inc.

Supermicro COMPUTEX Grundsatzrede enthüllt die „Accelerate Everything"-Strategie des Unternehmens für Produktinnovation, Fertigungsskalierung und Umwelttechnologie

San Jose , Kalifornien und Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire)

Supermicro Gründer und CEO Charles Liang wird zusammen mit Jensen Huang, CEO von NVIDIA, und anderen Branchengrößen Entwicklungen zur Beschleunigung von Cloud-, AI-, Edge- und Speicher-Workloads, Investitionen zur Förderung der Rack-Scale-Herstellung und Innovationen zur Reduzierung der Umweltauswirkungen heutiger Rechenzentren mit Green Computing- Technologien vorstellen

Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein Total IT-Solutions-Anbieter für Cloud, AI / ML, Datenspeicherung und 5G / Edge, bietet weitere IT-Lösungen zur Verringerung der Umweltauswirkungen des modernen Rechenzentrums an. Supermicro entwickelt Technologien in kritischen Bereichen wie Produktdesign, Green Computing, Fertigung und Rack-Scale-integration, die Unternehmen ermöglichen, schnell produktiv zu werden und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken.

„Unser Fokus auf Green Computing erlaubt es Supermicro, hochmoderne Server und Speichersysteme mit den neuesten CPU- und GPU-Technologien von NVIDIA, Intel und AMD zu entwerfen und herzustellen, die den Stromverbrauch reduzieren", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Unsere innovative Rack-Scale-Option für die Flüssigkeitskühlung ermöglicht es Unternehmen, die Stromverbrauchskosten in Rechenzentren um bis zu 40 % zu senken. Unsere beliebten GPU-Server mit dem NVIDIA HGX H100 8-GPU-Server sind weiterhin für KI-Workloads gefragt. Wir erweitern unser Lösungsangebot um innovative Server, die den NVIDIA Grace CPU Superchip verwenden und arbeiten eng mit NVIDIA zusammen, um energieeffiziente Server für KI und andere Branchen auf den Markt zu bringen. Weltweit beträgt unsere Produktionskapazität heute 4.000 Racks und später in diesem Jahr mehr als 5.000."

Supermicro verfügt über das umfassendste Portfolio zur Unterstützung von KI-Workloads und anderen Vertikalen. Diese innovativen Systeme umfassen Einzel- und Doppel-Sockel-Rack-Befestigungssysteme, die skalierbare Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation und AMD EPYC Prozessoren der 4. Generation in 1U, 2U, 4U, 5U und 8U-Formfaktor unterstützen, die 1-10 GPUs unterstützen, sowie die dichte-optimierten SuperBlade®-Systeme, die 20 NVIDIA H100 GPUs in einem 8U-Gehäuse unterstützen, und SuperEdge-Systeme, die für IoT- und Edge-Umgebungen ausgelegt sind. Die neu angekündigten E3.S Petascale-Speichersysteme bieten signifikante Leistung, Kapazität, Durchsatz und Beständigkeit beim Training auf sehr großen KI-Datensätzen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hervorragenden Energieeffizienz.

Eine neue Produktfamilie, die auf dem NVIDIA Grace CPU Superchip aufbaut, wird in Kürze erhältlich sein. Diese neuen Server werden jeweils 144 Kerne mit dualen CPUs, die über eine 900 GB/s-Verbindung verbunden sind, enthalten, was sehr reaktionsfähige KI-Anwendungen und solche, die Reaktionen mit extrem geringer Latenz erfordern, ermöglicht. Da die CPU mit 500 W TDP betrieben wird, reduziert dieses System den Energieverbrauch für Cloud-native Workloads und die nächste Generation von KI-Anwendungen.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/2U/ARS-221GL-NR

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen steigt die Nachfrage nach High-End KI-Servern, was für Systemanbieter neue Herausforderungen bei der Integration der neuesten CPUs und GPUs mit sich bringt. Der fortschrittlichste Supermicro GPU-Server enthält Dual-CPUs und bis zu acht NVIDIA HGX H100 GPUs, die mit der Option Flüssigkühlung erhältlich sind, wodurch die OPEX reduziert werden.

„NVIDIA arbeitet eng mit Supermicro zusammen, um schnell Innovationen in neue Serverdesigns einzubringen, um die Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen", sagte Ian Buck, Vizepräsident von Hyperscale und HPC bei NVIDIA. „Mit den Servern von Supermicro, die von Grace CPU Superchips betrieben werden, die in Kürze ausgeliefert werden und den H100 GPUs, die weltweit an Zugkraft gewinnen, arbeiten wir zusammen, um KI in eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen zu bringen."

Um die TCO für Kunden zu reduzieren, unterstützt Supermicro die neue NVIDIA MGX-Referenzarchitektur, die zu mehr als hundert Serverkonfigurationen für eine Reihe von KI-, HPC- und Omniverse-Anwendungen führen wird. Diese modulare Referenzarchitektur umfasst CPUs, GPUs und DPUs und ist für mehrere Generationen von Prozessoren ausgelegt.

Supermicro wird auch die neueste NVIDIA-Netzwerktechnologie, die NVIDIA S™-X Netzwerk-Plattform in eine breite Palette von Lösungen integrieren. Die Plattform ist die erste, die speziell entwickelt wurde, um die Leistung und Effizienz von Ethernet-basierten KI-Clouds zu verbessern. Spectrum-X baut auf Netzwerkinnovationen auf, die durch die enge Kopplung des NVIDIA Spectrum-4 Ethernet Switches, ergänzt um die NVIDIA BlueField®-3 Datenverarbeitungseinheit (DPU) ermöglicht werden. Diese bahnbrechende Technologie, erreicht eine 1,7-mal bessere KI-Leistung und Energieeffizienz, sowie eine konsistente, vorhersehbare Leistung in Multi-Mandanten-Umgebungen.

Green Computing ist für die heutigen Rechenzentren, die 1 — 1,5 % des weltweiten Strombedarfs verbrauchen, von entscheidender Bedeutung. Die komplette Lösung von Supermicro zur Rack-Scale-Flüssigkeitskühlung reduziert den Bedarf an herkömmlichen Kühlmethoden erheblich. Mit redundanten und Hot-Swap-fähigen Netzteilen und Pumpen, können ganze Racks von leistungsstarken AI- und HPC-optimierten Servern, auch bei einem Ausfall der Stromversorgung oder der Pumpen, effizient gekühlt werden. Diese Lösung verwendet auch maßgeschneiderte Kühlplatten sowohl für CPUs als auch für GPUs, die Wärme effizienter ableiten, als herkömmliche Designs. Bis zu 10 Milliarden US-Dollar an Energiekosten können eingespart werden, wenn Rechenzentren mit der Supermicro-Technologie ihre PUE näher an1,0 bringen und nicht 30 Kraftwerke für fossile Brennstoffe bauen müssen.

Um mehr über Supermicros Lösungen zur Flüssigkeitskühlung zu erfahren, besuchen Sie bitte www.supermicro.com/liquidcooling.

Die Supermicro Lösung zur Flüssigkeitskühlung umfasst:

CDU — Der Cooling Distribution Unit, der die Flüssigkeit über das gesamte Serverregal verteilt.

— Der Cooling Distribution Unit, der die Flüssigkeit über das gesamte Serverregal verteilt. CDM — Der Cooling Distribution Manifold, liefert die Kühlflüssigkeit an jeden Server und den Rückfluss.

— Der Cooling Distribution Manifold, liefert die Kühlflüssigkeit an jeden Server und den Rückfluss. Cold Plates — werden direkt an den CPUs, oder GPUs befestigt und sind individuell gestaltet.

— werden direkt an den CPUs, oder GPUs befestigt und sind individuell gestaltet. Schläuche / Steckverbinder — zum Durchleiten der Flüssigkeit vom Server zum CDM mit auslaufsicheren Steckverbindern.

Supermicro hat eine Reihe von Servern aus verschiedenen Produktfamilien mit dieser hochmodernen Kühllösung qualifiziert. Die Serverliste enthält folgende Modelle:

BigTwin®: 2U2N, 2U4N

SuperBlade

Hyper: 1HE, 2HE

GPU Servers (PCIe und SXM)

GrandTwinTM 4U8N, 4U4N

Die integration von Rack-Scale ist eine weitere Kernkompetenz, die Betreiber von Rechenzentren verlangen. Um schneller produktiv zu werden, müssen komplette Racks an Rechenzentren geliefert werden, die sofort einsatzbereit sind. Supermicro ist in der Lage, L11- und L12-Cluster zu liefern, die ausführlich getestet wurden, einschließlich Kundenapplikationen, und bei Bedarf für die groß angelegte Flüssigkeitskühlung konfiguriert sind.

Um mehr über Supermicro zu erfahren und mit Produktexperten auf der Computex Taipei 2023 zu sprechen, besuchen Sie www.supermicro.com/computex

Sehen Sie sich die Supermicro CEO Keynote auf der Computex Taipeh 2023 mit Charles Liang und dem Ehrengast NVIDIA-Gründer und CEO Jensen Huang an.

Um mehr über die breite Produktpalette von Supermicro zu erfahren, besuchen Sie www.supermicro.com

Über Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Marktneuheiten für Enterprise-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen herauszubringen. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und bieten gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte an. Die Produkte werden betriebsintern (in den USA, in Taiwan und in den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die weltweiten Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten und zur Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert werden. Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht es Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Produktpalette von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, die eine umfassende Palette von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeichern, Grafikprozessoren (GPUs), Speichern, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, Freiluftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und / oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

