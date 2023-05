Super Micro Computer, Inc.

Supermicro präsentiert auf der COMPUTEX 2023 eine beispiellose Palette neuer Server und Speichersysteme

San Jose, Kalifornien, und Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire)

Vom Rechenzentrum bis zum Edge entwirft und fertigt Supermicro komplette Rack-Scale-Lösungen für höchste Leistung, Flexibilität und Energieeffizienz bei schneller Bereitstellung

Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, AI/ML, Storage und 5G/Edge, setzt seine Innovationen mit einer breiten Palette von Servern fort, um IT-Anforderungen für moderne Workloads zu erfüllen. Supermicros Building Block Server®-Methodik ermöglicht eine First-to-Market-Lieferung mit der neuesten Technologie von Intel, AMD und NVIDIA. Speziell entwickelte Server liefern außergewöhnliche Leistung für eine Vielzahl von KI-, Cloud- und 5G-Workloads, vom Rechenzentrum bis zum Edge.

„Wir erweitern unsere Produktionskapazitäten, um die schnell wachsende Nachfrage nach hochleistungsfähigen, groß angelegten KI-Infrastrukturen und Cloud-Rechenzentren zu befriedigen. Supermicro liefert die innovativsten und fortschrittlichsten Systeme der Branche, die als schlüsselfertige Rack-Gesamtlösung integriert sind", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Von den leistungsstärksten KI-Systemen mit bis zu acht NVIDIA H100 HGX GPUs bis zu kompakten Edge-Servern, die unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen funktionieren müssen, bieten wir das umfangreichste Portfolio an Lösungen für die anspruchsvollsten Workloads von heute, einschließlich neuer Flüssigkeitskühllösungen, die den Stromverbrauch von Rechenzentren reduzieren und die Leistung steigern."

Auf der COMPUTEX 2023 wird Supermicro eine breite Palette von Servern und Speicherlösungen präsentieren und das vollständig integrierte Rack mit den neuesten Flüssigkeitskühltechnologien demonstrieren, die eine beispiellose Energieeffizienz und eine schnelle Bereitstellung ermöglichen.

Zu den Highlights des Supermicro-Sortiments auf der COMPUTEX 2023 gehören:

Rack Scale Liquid Cooling – Die vollständige Rack-Flüssigkeitskühllösung von Supermicro ermöglicht es Unternehmen, die leistungsstärksten GPU-Server zu betreiben und die optimalen Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten. Supermicro liefert, integriert und testet vollständige Flüssigkeitskühllösungen auf Rack-Ebene, einschließlich CDUs mit redundanter Stromversorgung und Pumpen, Cooling Distribution Manifolds (CDM), lecksichere Anschlüsse und optimierte Schläuche. Darüber hinaus verbessert eine von Supermicro konstruierte hocheffiziente Kühlplatte die Wärmeableitung sowohl von CPUs als auch GPUs.

– Server mit 8 oder 4 NVIDIA HGX H100 Tensor Core GPUs und dualen Intel Xeon Scalable Prozessoren der 4. Generation oder duale AMD EPYC-Prozessoren der 4. Generation. Die X13 und H13 GPU-Systeme sind offene, modulare, standardbasierte Server, die mit einem Hot-Swap-Design überragende Leistung und Wartungsfreundlichkeit bieten. Zu den GPU-Optionen gehört die neueste PCIe-, OAM- und NVIDIA SXM-Technologie. Diese GPU-Server sind ideal für Workloads, die die anspruchsvollste KI-Trainingsleistung, HPC und Big Data Analytics umfassen. Die neue Intel GPU Max-Serie und ein neuer Server mit dem NVIDIA Grace-Superchip sind ebenfalls erhältlich. SuperBlade® – Das leistungsstarke, dichte-optimierte und energieeffiziente X13 SuperBlade von Supermicro, das mit Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation gebaut wurde, kann die anfänglichen Kapital- und Betriebskosten für viele Unternehmen erheblich senken. SuperBlade verwendet gemeinsam genutzte, redundante Komponenten, einschließlich Kühlung, Netzwerk, Stromversorgung und Gehäuse-Verwaltung, um die Rechenleistung eines ganzen Server-Racks auf einer viel kleineren Grundfläche bereitzustellen. Diese Systeme unterstützen GPU-fähige Blades und sind für KI, Datenanalyse, HPC, Cloud- und Unternehmens-Workloads optimiert. Im Vergleich zu Industriestandard-Servern reduziert eine Kabelreduzierung von bis zu 95 % die Kosten und kann den Energieverbrauch senken.

– Mit dualen Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation oder dualen AMD EPYC-Prozessoren der 4. Generation – Die X13 und H13 Hyper-Serie bringt die Leistung der nächsten Generation in Supermicros Rackmount-Servern, die für die anspruchsvollsten Workloads zusammen mit der Speicher- und der E/A-Flexibilität gebaut wurden, die eine maßgeschneiderte Lösung für eine breite Palette von Anwendungsanforderungen bietet. BigTwin® (2HE-4N) – Der X13 BigTwin mit dualen Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation pro Netzknoten bietet eine überragende Dichte, Leistung und Wartungsfreundlichkeit mit Hot-Swap-Komponenten in einem werkzeuglosen Design. Diese Systeme sind ideal für Cloud-, Speicher- und Medien-Workloads.

– Mit Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation oder AMD EPYC-Prozessoren der 4. Generation – Ultimative Flexibilität bei E/A und Speicher mit 2 oder 6 PCIe 5.0-Steckplätzen und zwei AIOM-Steckplätzen (PCIe 5.0; OCP 3.0-konform) für maximalen Datendurchsatz. Supermicro X13- und H13 CloudDC-Systeme sind für eine bequeme Wartung mit werkzeuglosen Halterungen, Hot-Swap-Laufwerkseinschüben und redundanten Netzteilen konzipiert, die eine schnelle Bereitstellung und effizientere Wartung in Rechenzentren gewährleisten. GrandTwin™ – Verwendung mit einem Intel Xeon Scalable-Prozessor der 4. Generation oder AMD EPYC-Prozessor der 4. Generation – Der X13 und H13 GrandTwin wurden speziell für die Leistung eines einzelnen Prozessors entwickelt. Das Design maximiert die Rechenleistung, den Speicher und die Effizienz, um eine maximale Dichte zu erreichen. Das flexible, modulare Design des GrandTwin kann leicht an eine Vielzahl von Anwendungen angepasst werden, wobei die Möglichkeit besteht, Komponenten nach Bedarf hinzuzufügen oder zu entfernen, was die Kosten reduziert. Darüber hinaus verfügt der Supermicro GrandTwin über hot-swap-fähige Knoten an der Vorderseite (Cold Aisle), die für mehr Wartungsfreundlichkeit entweder mit frontseitigen oder rückseitigen E/A konfiguriert werden können. Infolgedessen sind der X13 und der H13 GrandTwin ideal für Workloads wie CDN, Multi-Access Edge Computing, Cloud-Gaming und Cache-Cluster mit hoher Verfügbarkeit.

– Mit dem Intel Xeon Scalable-Prozessor der 4. Generation ist der X13 SuperEdge von Supermicro für die steigenden Anforderungen an die Rechen- und E/A-Dichte moderner Edge-Anwendungen ausgelegt. Mit drei anpassbaren Single-Prozessor-Knoten bietet der SuperEdge erstklassige Leistung in einem 2HE-Formfaktor mit geringer Einbautiefe. Jeder Knoten ist hot-swap-fähig und bietet E/A für den Front-Zugriff, wodurch sich das System ideal für dezentrale IoT-, Edge- oder Telco-Implementierungen eignet. Mit flexiblen Ethernet- oder Glasfaserverbindungsoptionen zum BMC erleichtert Super Edge den Kunden die Auswahl von Remote-Management-Verbindungen für ihre Einsatzumgebungen. Petascale-Speicher – Die All-Flash-NVMe-Systeme, die von einem Intel Xeon Scalable-Prozessor der 4. Generation oder einem AMD EPYC-Prozessor der 4. Generation angetrieben werden, bieten eine branchenführende Speicherdichte und Leistung mit EDSFF-Laufwerken, die eine noch nie dagewesene Kapazität und Leistung in einem einzigen 1HE-Gehäuse ermöglichen. Diese neuesten Petascale-Server sind die ersten einer Reihe von X13- und H13-Speichersystemen und unterstützen 9,5-mm- und 15-mm-E1.S- oder 7,5-mm-E3.S-EDSFF-Medien (nur EYPC) mit PCIe 5.0-Schnittstelle. Sie werden jetzt von allen branchenführenden Flash-Anbietern geliefert.

Um mehr über Supermicro zu erfahren und mit Produktexperten auf der Computex Taipei 2023 zu sprechen, besuchen Sie www.supermicro.com/computex.

Um mehr über die breite Produktpalette von Supermicro zu erfahren, besuchen Sie www.supermicro.com.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marktneuheiten für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und liefern gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte. Die Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, in Taiwan und in den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die weltweiten Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten und zur Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert werden. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Produktpalette von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und ein umfassendes Angebot an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeichern, Grafikprozessoren (GPUs), Speichern, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

