ZDF-Programm mit religiösen Themen rund um Weihnachten

Mainz (ots)

Das ZDF bietet auch in diesem Jahr wieder ein umfassendes Angebot an Sendungen mit religiösen Themen rund um Weihnachten, Neujahr und Dreikönig. Neben festlichen evangelischen und katholischen Gottesdiensten sowie der Live-Übertragung des Gottesdienstes mit dem Segen "Urbi et Orbi" mit Papst Leo XIV. am ersten Weihnachtstag aus Rom ist auch eine Dokumentation über die "Kraft der Chöre" Teil des Programms. Am Dreikönigstag treffen sich der Naturwissenschaftler Harald Lesch und der katholische Theologe Thomas Schwartz zu einem Gespräch über das Beten.

Evangelische Christvesper an Heiligabend

Viele genießen am Heiligen Abend die Weihnachtsstimmung, andere spüren an diesem Abend ihre Einsamkeit stärker als sonst. Und bei manchen schleichen sich Zweifel ein, ob angesichts der Nöte der Welt überhaupt gefeiert werden darf. Die Evangelische Christvesper an Heiligabend, Mittwoch, 24. Dezember 2025, 22.30 Uhr, stellt die Frage "Wonach suchst Du?" in den Mittelpunkt. Pfarrerin Jana Koch-Zeißig leitet den Gottesdienst aus der Christuskirche in Fulda. Die Weihnachtsgeschichte liest Schauspieler und Theaterpädagoge Thomas Hof. Für stimmungsvolle Musik sorgt ein Saxophon-Quartett. Es singt eine Auswahl des Kammerchores der Christuskirche Fulda unter der Leitung von Stefanie Muhl. Der Organist ist Bezirkskantor Tobias Wirth.

Gottesdienst und Segen "Urbi et Orbi" mit Papst Leo XIV.

Erstmals seit Jahrzehnten feiert der Papst am ersten Weihnachtstag wieder einen feierlichen Gottesdienst im Petersdom. Im Anschluss spendet Leo XIV. den Segen "Urbi et Orbi". Mit Spannung wird erwartet, welche inhaltlichen Akzente Leo XIV. setzt und ob er zu der Tradition zurückkehrt, in dutzenden Sprachen Weihnachtsgrüße in die Welt zu senden. Das ZDF überträgt "Weihnachten in Rom" am Donnerstag, 25. Dezember 2025, 10.00 Uhr, live. Den Gottesdienst aus dem Petersdom und den Segen "Urbi et Orbi" auf dem Petersplatz kommentieren Jürgen Erbacher, Leiter der ZDF-Redaktion "Religion und Leben", und Schwester Brigitte Tahlhammer, die dem Orden der Salvatorianerinnen angehört. Zwischen dem Gottesdienst und dem feierlichen Segen fasst ein Film die wichtigsten Stationen des bisherigen Pontifikats von Leo XIV. zusammen. Die lateinischen Worte "Urbi et Orbi" bedeuten "Der Stadt und dem Erdkreis". Sie unterstreichen den weltweiten Charakter der katholischen Kirche. Der Segen "Urbi et Orbi" ist die feierlichste Form eines Segens in der katholischen Kirche. Nach Angaben des Vatikans sind jedes Jahr rund 100 Fernsehanstalten aus knapp 60 Ländern live bei dem Ereignis dabei.

Feiertagsdokumentation "Mehr als Musik – Die Kraft der Chöre"

Vier Chöre, vier Welten: In Braunschweig singen Kinder, die vor Krieg geflohen sind. In Mannheim lebt der Thekenchor Inklusion. In Mainz verbindet Gospel Menschen über Glaubensgrenzen hinweg. Und in Chemnitz hält ein Chor älterer Menschen Gemeinschaft lebendig, die sonst verloren gehen könnte. In einer Zeit der Zersplitterung und schwindendem Zusammenhalt kann Musik etwas Besonderes leisten und erreichen. In der Feiertagsdokumentation "Mehr als Musik – Die Kraft der Chöre" geht Autorin Henrike Kolletzki am zweiten Weihnachtstag, Freitag, 26. Dezember 2025, 18.15 Uhr, den Fragen nach: Welche Kraft liegt in gemeinsamer Musik und in einem Chor? Wie kann ein Chor auch psychologisch und politisch zum Kraftspender werden? Und wie können sich Chöre positiv auf unsere Gesellschaft auswirken? Der Film steht am Sendetag ab 8.00 Uhr im ZDF-Streamingportal zur Verfügung.

Evangelischer Gottesdienst: "Trotzdem gesegnet"

Nach jedem Gottesdienst wird der Gemeinde Gottes Segen zugesagt. Was bedeutet jedoch ein Segen, wenn er nicht nur gesprochen, sondern körperlich erfahrbar wird? Der Evangelische Gottesdienst aus St. Ulrich in Augsburg am Sonntag, 28. Dezember 2025, 9.30 Uhr, nimmt die Gemeinde und die Zuschauerinnen und Zuschauer unter dem Titel "Trotzdem gesegnet" mit an den Jabbok, an die Stelle, an der der biblische Jakob kämpft – mit Gott, mit Angst, mit Zweifeln. Aus diesem körperlichen Kraftakt wird durch Gottes Segen ein Neuanfang.

Festlicher Neujahrsgottesdienst aus der Frauenkirche in Dresden

"Siehe, ich mache alles neu!" lautet die Jahreslosung für 2026. Pfarrerin Angelika Behnke gestaltet die Liturgie des Evangelischen Gottesdienstes an Neujahr aus der Frauenkirche in Dresden. In einer Zeit voller Veränderungen werden in dem ersten Gottesdienst des neuen Jahres die Fragen gestellt, was die Menschen trägt und was neu werden muss. Die Predigt hält die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischöfin Kirsten Fehrs. Musik von Bach erklingt mit Kantor Matthias Grünert, dem Kammerchor und dem Orchester der Frauenkirche. An der Orgel spielt Niklas Jahn. Das ZDF überträgt den Evangelischen Neujahrsgottesdienst am Donnerstag, 1. Januar 2026, 10.15 Uhr.

Katholischer Gottesdienst zur Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen

Am Sonntag, 4. Januar 2026, 9.30 Uhr, überträgt das ZDF einen Fernsehgottesdienst zur bundesweiten Sternsingeraktion aus der Kirche St. Bonifatius in Herne unter dem Motto "Licht für’s neue Jahr". Pfarrer Nils Petrat feiert den Gottesdienst. Die Sternsinger – Kinder, die in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen in die Häuser bringen – spielen dabei eine zentrale Rolle. Mit dem Gottesdienst, der in Kooperation mit dem Kindermissionswerk gefeiert wird, wird die Aktion Dreikönigssingen 2026 vorgestellt. Sie steht dieses Jahr unter dem Leitwort "Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit". Das Beispielland der Aktion ist Bangladesch. Der Gottesdienst steht unter der musikalischen Leitung von Markus Breker an der Orgel. Daneben wird auch ein Kinderchor unter der Leitung von Judith Bull und Matthias Meyke am E-Piano den Gottesdienst mitgestalten.

"Lesch sieht Schwartz" an Heilige Drei Könige

Was geschieht, wenn Menschen beten? Harald Lesch und Thomas Schwartz sprechen in ihrer Sendung "Lesch sieht Schwartz: Beten berührt das Leben" am Dreikönigstag, Dienstag, 6. Januar 2026, 17.45 Uhr, über Formen und Wirkung des Gebets. Der Naturwissenschaftler und der Theologe diskutieren, wie Gebet in Religionen gelebt wird, besonders im Christentum. Sie fragen, warum Beten Halt geben, heilsam wirken und helfen kann, das Leben bewusster zu führen und innezuhalten. Die Sendung "Beten berührt das Leben" ist am Sendetag ab 8.00 Uhr im ZDF-Streamingportal verfügbar.

