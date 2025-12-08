ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 50/25

Mainz (ots)

Woche 50/25 Di., 9.12. 17.05 sportstudio live Handball-WM der Frauen Bitte Ergänzung beachten: Deutschland - Brasilien Viertelfinale Mi., 10.12. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 Die Spur (HD/UT) Crime Factories: Die Schattenwelt der Bundesliga-Partner Film von Sebastian Galle und Lucas Eiler Kamera: Anuscha Engchuan, Thomas Hamelmann, Mirko Schernickau Deutschland 2025 Im Streaming: 10. Dezember 2025, 18.00 Uhr bis 10. Dezember 2030 (Bitte auch für die Wiederholung um 3.00 Uhr beachten.) Woche 2/26 Di., 6.1. 17.45 Lesch sieht Schwartz Bitte Ergänzung beachten: Film von Nina Koshofer

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell