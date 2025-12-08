PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 50/25

Mainz (ots)

Woche 50/25

Di., 9.12.

17.05     sportstudio live  
          Handball-WM der Frauen
          Bitte Ergänzung beachten:
          Deutschland - Brasilien
          Viertelfinale


Mi., 10.12.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.15     Die Spur   (HD/UT)
          Crime Factories: Die Schattenwelt der Bundesliga-Partner
          Film von Sebastian Galle und Lucas Eiler
          Kamera: Anuscha Engchuan, Thomas Hamelmann, Mirko Schernickau
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 10. Dezember 2025, 18.00 Uhr bis 10. Dezember 2030

(Bitte auch für die Wiederholung um 3.00 Uhr beachten.)



Woche 2/26

Di., 6.1.

17.45     Lesch sieht Schwartz
          Bitte Ergänzung beachten:
          Film von Nina Koshofer

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

