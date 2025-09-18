SWR - Südwestrundfunk

"SWR3 New Pop Festival": noch mehr "Pop" zum Jubiläum

Festival erstmals über vier Tage, vom 18. bis 21. September 2025 in Baden-Baden / mit Purple Disco Machine, Michael Schulte, Alessi Rose, Zartmann, Bosse, Vella, Abor & Tynna, Fast Boy, Thunder Jackson, Kraftklub, Joris, Calum Scott und Felix Jaehn

"30 Jahre SWR3 New Pop": Das auch in diesem Jahr gemeinsam mit CUPRA veranstaltete Jubiläumsfestival eröffnete am heutigen Donnerstag, 18. September 2025, Purple Disco Machine. Der Dresdner Musiker wurde 2022 mit dem "SWR3 New Pop Award" ausgezeichnet - heute gehört er zu den größten DJs und Produzenten der Welt. Der zweite Act des Abends ist mit Michael Schulte einer der erfolgreichsten deutschen Singer-Songwriter. Mit gefühlvoller Stimme, emotionalen Texten und authentischer Art überzeugt er sein Publikum. Das letzte Konzert des ersten Festivaltags spielt Alessi Rose. Die 22 Jahre junge Sängerin aus England veröffentlichte 2024 ihre Debüt-EP, Mitte dieses Jahres erschien bereits ihr drittes Album mit der Hit-Single "Same Mouth".

Newcomer, angesagte Stars und noch mehr "Homecoming-Konzerte"

Mit Zartmann, Bosse und Vella spielen auch am Freitag drei besondere Künstler in den außergewöhnlichsten Venues in Baden-Baden. Am Festival-Samstag treten Abor & Tynna, Fast Boy und Thunder Jackson auf. Am späten Abend legt Felix Jaehn bei der "SWR3 New Pop Cupra DJ Night" auf. Zum Abschluss des Festivals können sich die Besucherinnen und Besucher am Sonntag auf gleich drei "Homecoming-Konzerte" freuen: Joris, Kraftklub und Calum Scott spielten zu Beginn ihrer Karrieren ein Konzert beim "SWR3 New Pop Festival" - in diesem Jahr kehren sie nach Baden-Baden zurück. Calum Scott wird bei seinem Auftritt von der SWR Big Band begleitet. SWR3 Musikchef und Festivalleiter Gregor Friedel freut sich auf die anstehende Veranstaltung: "Das SWR3 New Pop Festival ist seit 30 Jahren eine Plattform für großartige Newcomer und gefeierte Stars - und unser diesjähriges Jubiläum zeigt eindrucksvoll, warum dieses Festival so einzigartig ist. Es ist uns ein besonderes Vergnügen, Künstler wie Joris, Kraftklub und Calum Scott bei ihren emotionalen Homecoming-Konzerten zu erleben, gleichzeitig freuen wir uns auf spannende Newcomer wie Alessi Rose oder Persia Holder. Das Festival wird uns auch in diesem Jahr viele musikalische Entdeckungen und unvergessliche Momente bescheren, da bin ich mir sicher."

Kostenfreies Rahmenprogramm

Auf der Open-Air-Bühne vor dem Kurhaus gibt es täglich ab 15 Uhr Star-Talks, abends können Live-Konzerte verfolgt werden. Am heutigen Donnerstag stehen Levka und Persia Holder auf der Open-Air-Bühne, am Freitag ADMT, Skaar und Skuth, am Samstag Marc Atlas, Luvcat und Il Civetto und am Sonntag Davina Michelle und Sebastian Schub. Alle Festival-Konzerte werden live auf den Videowalls am Kurhaus und auf der Fieser-Brücke übertragen. Für Nachtschwärmer gibt es am Donnerstag die "SWR3 New Pop Warm-up-Party", am Freitag und Samstag Party-Nächte in verschiedenen Locations. Viele Baden-Badener Geschäfte laden am Freitag und Samstag bis 22 Uhr zum Night-Shopping ein, am verkaufsoffenen Sonntag kann von 13 bis 18 Uhr eingekauft werden.

Festival auch multimedial erlebbar

Während der vier Festivaltage sendet SWR3 täglich von 13 bis 22 Uhr das Festival-Radio mit Live-Ausschnitten, Konzert-Berichten, Interviews und Reportagen rund um das Event. Alle Konzerte können bei "SWR3 New Pop TV" auf SWR3.de im Video-Livestream verfolgt werden. Außerdem begleitet SWR3 das Festival auf WhatsApp, Facebook, Instagram und Tiktok. In der Woche nach dem Festival gibt es in SWR3 von Montag bis Donnerstag die Highlights der Auftritte. Außerdem sind die Aufzeichnungen der Konzerte auch im SWR, auf 3sat sowie in der ARD Mediathek zu sehen.

