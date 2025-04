Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

42. MaikäferTreffen in Hannover - ein Fest der Leidenschaft für VW-Klassiker

Hannover (ots)

Am 1. Mai verwandelt sich der Messeparkplatz West in Hannover erneut in ein Paradies für alle Fans luftgekühlter Volkswagen. Von 9 bis 17 Uhr heißt es: Motoren auf Hochglanz polieren, Erinnerungen teilen und gemeinsam feiern.

Seit 1983 ist das MaikäferTreffen in Hannover ein fester Termin im Kalender aller VW-Enthusiasten aus der ganzen Welt - und auch in diesem Jahr wird die Kultveranstaltung ihrem legendären Ruf gerecht. Tausende Käfer, Bullis, Typ 3, Typ 4, Typ 181, Karmann Ghia und viele weitere luftgekühlte Klassiker rollen auf das Gelände - jedes ein Unikat mit seiner eigenen Geschichte.

Die Vielfalt der motorisierten Klassiker sorgt für ein farbenfrohes, beeindruckendes Bild auf dem Messegelände. Rund 2.500 Schmuckstücke werden sich den etwa 12.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern aus dem In- und Ausland präsentieren.

Show-Contest und Rahmenprogramm

Auf der Show-&-Shine-Bühne stehen die glänzenden Juwelen im Rampenlicht: Beim Wettbewerb werden die spektakulärsten Exemplare prämiert. Ein großer Teilemarkt lädt zum Stöbern ein - von seltenen Originalteilen bis hin zu liebevollen Sammlerstücken. Für Kids stehen Hüpfburgen und Co. bereit.

Hinweis

Aufgrund der Parallelveranstaltung des Evangelischen Kirchentags kann es rund um das Messegelände zu Einschränkungen kommen.

Wichtig: Die Einfahrt erfolgt in diesem Jahr ausschließlich über die Ulmer Straße. Die Europaallee muss freigehalten werden.

Datum : 1. Mai 2025

: 1. Mai 2025 Zeit : 9:00-17:00 Uhr

: 9:00-17:00 Uhr Ort : Messeparkplatz West, Karlsruher Straße 4, 30880 Laatzen

: Messeparkplatz West, Karlsruher Straße 4, 30880 Laatzen Eintritt: frei

Mehr Informationen unter www.Visit-Hannover.com/Maikäfertreffen

