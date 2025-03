Grifols

Grifols und Inpeco bündeln ihre Kräfte für das "Labor der Zukunft" in der Transfusionsmedizin

Barcelona, Spanien (ots)

Die Allianz ermöglicht es Grifols, umfassende Automatisierungslösungen anzubieten, um sicherzustellen, dass Transfusionsscreening-Labors effizientere, effektivere und schnellere Analysen von Blut- und Plasmaproben durchführen

Die Kombination von Grifols' führenden diagnostischen Instrumenten, Reagenzien und technischem Service mit den offenen Automatisierungstechnologien von Inpeco ermöglicht es den Laboren, ihre Abläufe schnell und nahtlos zu modernisieren, zu erweitern und zu skalieren

Die erweiterten diagnostischen Möglichkeiten verstärken Grifols' führende Rolle bei der Entwicklung und Bereitstellung eines kompletten Satzes von Automatisierungslösungen, die den Betrieb unabhängig von der Größe optimieren, von kleinen Labors bis hin zu großen Blutbanken

Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen und führender Hersteller von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln und innovativen diagnostischen Lösungen, gab heute die Unterzeichnung einer strategischen Vereinbarung mit Inpeco bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Technologien für die Laborautomatisierung, um Labore für Transfusionsmedizin mit umfassenden, maßgeschneiderten Instrumenten, Robotern und Softwarefunktionen auszustatten, die ihre Abläufe modernisieren und effizienter machen.

Die Partnerschaft unterstreicht die globale Führungsposition von Grifols in den Bereichen Laborgeräte, Reagenzien und technischem Service für das Screening von Blut und Plasma auf potenzielle Krankheitserreger sowie die Durchführung von Bluttypisierungen für sicherere Transfusionen. Grifols, dessen Technologie jährlich mehrere zehn Millionen Spenderproben analysiert, ergänzt sein Portfolio nunmehr mit dem neuen offenen Automatisierungssystem FlexLab(TM) X von Inpeco, einer Kombination aus modernster Robotik und Software, die es Grifols ermöglicht, seine Lösungen mit bestehenden und zukünftigen Laborumgebungen zu verbinden und zu erweitern.

Insbesondere wird Grifols seine branchenführenden Analysetechnologien, die für ihren hohen Durchsatz und ihre Präzision bekannt sind, mit den ikonischen Automatisierungslösungen von Inpeco erweitern, die Probenröhrchen unter anderem an Grifols-Analysegeräte weiterleiten und sie nach dem Test in ein Kühllager befördern, um manuelle Eingriffe weiter zu reduzieren und gleichzeitig eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Proben zu gewährleisten. Digitale Dashboards liefern Echtzeitdaten über die Leistung des Labors, während die flexible Architektur eine Adaption an zukünftige Innovationen ermöglicht.

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit untersuchen die beiden Unternehmen Bereiche, in denen ihr gemeinsames technisches Fachwissen einen Mehrwert für transfusionsmedizinische Labors bieten könnte, z. B. Technologien, die sich auf die Zusammenführung, Analyse und den Transport von Proben konzentrieren.

"Grifols bietet das Labor der Zukunft an", sagte Antonio Martínez, Präsident der Diagnostic Business Unit von Grifols. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Inpeco, zwei weltweit führende Unternehmen im Bereich der Labortechnologie, die eine Komplettlösung für Labore jeder Größe anbieten, mit der sie ihren Betrieb vollständig ausstatten können, in der Gewissheit, dass sie heute und in Zukunft über die modernsten und skalierbarsten Technologien verfügen."

"Wir bei Inpeco sind davon überzeugt, dass eine durchgängige Automatisierung der Schlüssel zur Fehlervermeidung in Diagnostikprozessen ist", sagt Riccardo Triunfo, CEO von Inpeco. "Insbesondere in der Transfusionsmedizin, wo Präzision unerlässlich ist, ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Labore mit einem Höchstmaß an Sicherheit, Effizienz und Genauigkeit arbeiten. Unsere Partnerschaft mit Grifols unterstreicht diese Vision und ermöglicht es den Laboren, ihre Abläufe mit vollem Vertrauen zu modernisieren."

Über Grifols

Grifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Grifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen weltweit einsetzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der aus Plasma gewonnenen Arzneimittel und der Transfusionsmedizin und entwickelt, produziert und bietet innovative Gesundheitsdienstleistungen und -lösungen in mehr als 110 Ländern an.

Die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und das ständig wachsende Wissen von Grifols über viele chronische, seltene und weit verbreitete Krankheiten, die manchmal lebensbedrohlich sind, treiben seine Innovationen bei plasmabasierten Therapien und anderen biopharmazeutischen Produkten zur Verbesserung der Lebensqualität voran. Grifols konzentriert sich auf die Behandlung von Krankheiten in vier Haupttherapiebereichen: Immunologie, Infektionskrankheiten, Pulmologie und Intensivmedizin.

Als Pionier in der Plasmabranche baut Grifols sein Netz von Spende-Zentren weiter aus, das mit fast 400 Zentren in Nordamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und China das größte der Welt ist.

Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols ein umfassendes Portfolio an Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion sowie klinische Diagnosetechnologien. Grifols liefert hochwertige biologische Produkte für die biowissenschaftliche Forschung, klinische Studien und die Herstellung pharmazeutischer und diagnostischer Produkte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hilfsmittel, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und Angehörigen der Gesundheitsberufe ermöglichen, auf effiziente Weise eine fachgerechte medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Grifols, mit mehr als 23.800 Mitarbeitenden in mehr als 30 Ländern und Regionen, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.

Die A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des IBEX-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen B-Aktien von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.grifols.com

Über Inpeco

Inpeco ist der weltweit führende Anbieter von Laborautomatisierung. Die bahnbrechenden Lösungen des Unternehmens kombinieren offene Konnektivität mit vollständiger Rückverfolgbarkeit von Proben, um sichere Testergebnisse zu unterstützen und die Effizienz in klinischen Labors auf der ganzen Welt zu steigern. Bis heute wurden mehr als 2.700 Inpeco-Systeme in 78 Länder ausgeliefert. Inpeco bietet auch Automatisierungslösungen für anatomische Pathologielabore an und entwickelt Lösungen für Blutbanken und biowissenschaftlichen Anwendungen. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Novazzano, Schweiz, und betreibt eine Entwicklungs- und Produktionsstätte in Italien sowie Vertriebs- und Servicebüros in Europa, den Vereinigten Staaten und China.

Weitere Informationen finden Sie unter www.inpeco.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die in diesem Bericht enthaltenen Fakten und Zahlen, die sich nicht auf historische Daten beziehen, sind "Zukunftsprojektionen und Annahmen". Wörter und Ausdrücke wie "glauben", "hoffen", "antizipieren", "vorhersagen", "erwarten", "beabsichtigen", "sollten", "anstreben", "es wird geschätzt", "zukünftig" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf die Grifols-Gruppe beziehen, werden verwendet, um zukünftige Projektionen und Annahmen zu identifizieren. Diese Ausdrücke spiegeln die Annahmen, Hypothesen, Erwartungen und Vorhersagen des Managementteams zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wider, die einer Reihe von Faktoren unterliegen, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen können. Die zukünftigen Ergebnisse der Grifols-Gruppe könnten durch Ereignisse beeinflusst werden, die mit ihren eigenen Aktivitäten zusammenhängen, wie z.B. ein Mangel an Rohstoffen für die Herstellung ihrer Produkte, das Auftauchen von Konkurrenzprodukten auf dem Markt oder Änderungen des regulatorischen Rahmens auf den Märkten, auf denen sie tätig ist, um nur einige zu nennen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat die Grifols-Gruppe die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die potenziellen Auswirkungen dieser Ereignisse abzuschwächen. Grifols, S.A. übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsprognosen oder Annahmen zu veröffentlichen, zu revidieren oder zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Erstellung dieses Berichts anzupassen, es sei denn, dies ist durch die geltende Gesetzgebung ausdrücklich vorgeschrieben. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien gemäß den Bestimmungen der Gesetzes 6/2023 vom 17. März über die Wertpapiermärkte und Investitionsdienstleistungen und den Vorschriften zur Umsetzung dieser Gesetzgebung dar. Darüber hinaus stellt dieses Dokument kein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot oder eine Aufforderung zu einem Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot von Wertpapieren oder eine Aufforderung zu einer Abstimmung oder Genehmigung in einer anderen Rechtsordnung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Grifols-Gruppe weder überprüft noch kontrolliert.

Original-Content von: Grifols, übermittelt durch news aktuell