CHE-Ranking zu Masterstudiengängen: RPTU schneidet in Informatik, Mathematik und Physik sehr gut ab

Weihnachtsvorlesung des Fachbereichs Chemie nimmt Publikum in die Wichtelwerkstatt mit Show-Experimente, die die bunten und knalligen Seiten der Chemie erlebbar machen, stehen dieses Jahr auf dem Programm der Weihnachtsvorlesung, die der Fachbereich Chemie der RPTU in Kaiserslautern am 16. Dezember anbietet. Szenisch entführt die Veranstaltung das Publikum in das ...

mehr