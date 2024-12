Welcher Studiengang passt zu mir? Jetzt für das Orientierungsstudium an der RPTU bewerben

Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU)

Technik oder Naturwissenschaften, Mathematik oder Psychologie, Gesellschaftswissenschaften oder Lehramt? Welches Studienfach passt am besten zu meinen Neigungen und Interessen? Bin ich den Anforderungen eines Studiums gewachsen? Das Orientierungsstudium "RPTUzero" der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) bietet Abiturientinnen und Abiturienten sowie allen Studieninteressierten Entscheidungshilfe. Teilnehmende erhalten dabei nicht nur Einblicke in Studiengänge, sondern auch in das studentische Leben an den Campus in Kaiserslautern und Landau. Bis einschließlich 15. März 2025 können sich Interessierte für die nächste Runde im Sommersemester 2025 bewerben.

Das Orientierungsstudium "RPTUzero" richtet sich an Abiturientinnen und Abiturienten sowie weitere Studieninteressierte, die sich darüber Klarheit verschaffen möchten, ob das universitäre Studium das Richtige für sie ist, die unschlüssig bei der Studienwahl sind oder sich auf das Studium vorbereiten möchten. Es bietet die Chance, ein Sommersemester lang das breite Fächerspektrum der RPTU kennenzulernen, welches Ingenieurwissenschaften, Natur- und Umweltwissenschaften, Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften, Mathematik und Informatik, Psychologie sowie Lehramt für alle Schularten umfasst. Darüber hinaus lernen RPTUzero-Teilnehmende beide Campus mit ihren zentralen Einrichtungen wie Universitätsbibliothek, Beratungsstellen und Mensa, sowie verschiedene studentischen Gruppen kennen, die das Universitätsleben mitgestalten. Ebenso können sie spezifisch auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Beratungsangebote nutzen.

Ein Semester lang Uni-Alltag erleben

"RPTUzero ist wie ein sanfter Einstieg ins Studium, ohne den Leistungsdruck, der im Regelstudium auf einen zukommt. So können die Teilnehmenden eine reflektierte Entscheidung für ihre Zukunft treffen", sagt Britta Rudolf, die RPTUzero in Landau koordiniert. Ihre Kaiserslauterer Kollegin Ann-Cathrin Winter ergänzt. "Insbesondere für junge Menschen, die gerade das Abitur bestanden haben, ist es wichtig, den Unterschied zwischen Schule und Universität zu erleben. Natürlich ist die Teilnahme auch für bereits Berufstätige, die sich umorientieren möchten, möglich."

Insgesamt macht RPTUzero nicht nur das Universitätsstudium an sich erfahrbar, sondern Teilnehmende nehmen dabei auch mit, welche inhaltlichen Anforderungen die Fächer stellen und welche beruflichen Perspektiven das Studium eröffnet. Diese unmittelbare Form der Studienorientierung kommt gut an. In der Regel setzen über die Hälfte der Teilnehmenden im Anschluss ihr Studium an der RPTU fort.

Durchweg gut begleitet und vernetzt

Für Struktur und standortübergreifenden Austausch im Verlauf des Orientierungsstudiums sorgt eine Veranstaltungsreihe, die sich über mehrere Wochen der Vorlesungszeit erstreckt. Die Reihe umfasst einen abwechslungsreichen Mix aus Einheiten zu überfachlichen Kompetenzen und Reflexion, Forschungsworkshops aus den Fachbereichen und bietet Gelegenheit, die Campus kennenzulernen.

Was Interessierte sonst noch wissen sollten: Zugangsvoraussetzung für RPTUzero ist eine Hochschulzugangsberechtigung, etwa ein Abiturzeugnis. Das Einreichen der Bewerbung funktioniert - wie für alle anderen Studiengänge auch - über das zentrale Bewerbungssystem der RPTU unter rptu.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung/bewerbungsportal. Die Anmeldefrist endet am 15. März.

Koordiniert wird das Orientierungsstudium an der RPTU in Kaiserslautern vom Zentrum für Innovation und Digitalisierung in Studium und Lehre und an der RPTU in Landau vom Kompetenzzentrum für Studium und Beruf.

Weitere Infos zum Studienverlauf und zur Bewerbung unter: rptu.de/rptuzero

