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"maischberger" am Dienstag, 17. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Dienstag, 17. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten
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München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:

Die Gäste:
Claus Ruhe Madsen (CDU, Wirtschaftsminister Schleswig-Holstein)
Herbert Diess (Aufsichtsratsvorsitzender Infineon)
Claudia Major (Militärexpertin)
Denis Scheck (Literaturkritiker und Moderator)
Amelie Marie Weber (ARD)
Michael Bröcker (Table.Briefings)

Hohe Spritpreise und Gefahren für die deutsche Wirtschaft
Im Gespräch: der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Claus Ruhe Madsen (CDU), und der ehemalige Vorstandsvorsitzende von VW, Herbert Diess.

Europas Sicherheitspolitik und das transatlantische Verhältnis
Im Studio: die Militärexpertin Claudia Major.

Es kommentieren: der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, die ARD-Journalistin Amelie Marie Weber und der Chefredakteur von Table.Briefings, Michael Bröcker.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

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