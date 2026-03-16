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"maischberger" am Dienstag, 17. März 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Die Gäste: Claus Ruhe Madsen (CDU, Wirtschaftsminister Schleswig-Holstein) Herbert Diess (Aufsichtsratsvorsitzender Infineon) Claudia Major (Militärexpertin) Denis Scheck (Literaturkritiker und Moderator) Amelie Marie Weber (ARD) Michael Bröcker (Table.Briefings) Hohe Spritpreise und Gefahren für die deutsche Wirtschaft Im Gespräch: der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Claus Ruhe Madsen (CDU), und der ehemalige Vorstandsvorsitzende von VW, Herbert Diess. Europas Sicherheitspolitik und das transatlantische Verhältnis Im Studio: die Militärexpertin Claudia Major. Es kommentieren: der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, die ARD-Journalistin Amelie Marie Weber und der Chefredakteur von Table.Briefings, Michael Bröcker. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

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