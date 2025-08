FNZ Employee Shareholders

FNZ-Direktoren versuchen, Mitarbeiteraktionäre vor dem Hintergrund einer Sammelklage in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar zum Schweigen zu bringen

In einer dramatischen Eskalation haben die beiden Direktoren, die CDPQ und Generation im Vorstand von Kiwi CayLP vertreten, den größten Anteilseignern der FNZ, beim Grand Court der Kaimaninseln eine einstweilige Verfügung beantragt, um eine Treuhandgesellschaft – Kiwi CayLP – daran zu hindern, eine Sammelklage in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar vor dem High Court von Neuseeland zu verfolgen.

Kiwi CayLP stellt einen bedeutenden Teil des Mitarbeiterkapitals der FNZ dar und führt die rechtliche Auseinandersetzung gegen die FNZ Group und 17 ihrer derzeitigen und ehemaligen Direktoren an.

In der Klage wird behauptet, dass die Belegschaftsaktionäre durch die Ausgabe von Vorzugsaktien und Optionsscheinen zu nichtkommerziellen Bedingungen in unlauterer Weise verwässert wurden, sodass der Wert von über 1,5 Mrd. USD an institutionelle Anleger übertragen wurde.

Obwohl die FNZ öffentlich erklärt hat, dass der Fall „völlig unbegründet" sei und eine Überprüfung begrüßt werde, versuchen die Direktoren nun, die Entscheidungen des Vorstands von Kiwi CayLP rückgängig zu machen – und damit genau die Mitarbeiter zum Schweigen zu bringen, deren Eigenkapital auf dem Spiel steht.

Und das, obwohl keines der beiden Vorstandsmitglieder zu einer der beiden Sitzungen, in denen dieser Beschluss gefasst wurde, erschienen ist, weil sie angeblich zu beschäftigt waren.

„Dies ist ein weiterer Versuch der FNZ und ihrer Direktoren, die Bemühungen der Belegschaftsaktionäre zu vereiteln, einfach vor Gericht zu ihren Behauptungen gehört zu werden", sagte ein Belegschaftsaktionär der FNZ.

„In diesem Fall ist dies besonders gravierend, da ihre einzige Aufgabe als Direktoren dieser Personengesellschaft darin besteht, die Interessen ihrer Mitglieder, also der Arbeitnehmeraktionäre, zu vertreten, wobei sie offensichtlich in einem Interessenkonflikt stehen."

Mit der einstweiligen Verfügung soll Kiwi CayLP daran gehindert werden, die Klage in Neuseeland zu erheben, wo das Unternehmensgesetz von 1993 Minderheits- und Belegschaftsaktionären einen soliden Schutz bietet. Dieser Schritt wirft ernste Fragen hinsichtlich des Engagements von CDPQ und Generation für gute Regierungsführung, Transparenz und Rechenschaftspflicht auf.

Hintergrundinformationen

FNZ ist weltweit im Spar-, Anlage- und Vermögensverwaltungssektor tätig und vereint Technologie, Infrastruktur sowie Vermögensverwahrungs- und Transaktionsdienste in einer einzigen hochmodernen Plattform. Das Unternehmen arbeitet mit über 200 Finanzinstituten in 20 Ländern zusammen, die die Plattform für ihre Kunden anpassen. Dazu gehören über 12.000 unabhängige Finanzberatungsunternehmen und über 26 Millionen Privatanleger, die über die FNZ-Plattform insgesamt Anlagevermögen in Höhe von über 1,6 Billionen US-Dollar verwalten.

FNZ ist die zentrale Technologie-, Transaktions- und Serviceplattform für die Anlageangebote namhafter Finanzinstitute, zu denen Unternehmen wie Aberdeen, Allianz, Aviva, AXA, Barclays, BMO, BNZ, Colonial First State, FirstCape, Lloyds Banking Group, Munich Re ERGO, NAB, Nucleus, Quilter, Santander, Swedbank, Swiss Life, UOB und Vanguard gehören.

Mit der FNZ-Plattform können diese Institutionen ihre Angebote vollständig digitalisieren, ihre Kosten und die ihrer Kunden erheblich senken und die Auswahl und Personalisierung für Verbraucher aller demografischen Segmente verbessern, einschließlich des Marktes für Massensparen und Altersvorsorge, vermögender Kunden mit Beratung und vermögender Privatkunden.

FNZ wurde 2003 in Neuseeland gegründet und wuchs innerhalb von 20 Jahren zu einem Unternehmen heran, das im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 1,6 Milliarden US-Dollar erzielte und über 6.000 Mitarbeiter beschäftigte, die hauptsächlich in Australien, Kanada, Deutschland, Neuseeland, Großbritannien, Singapur, Südafrika und Schweden tätig sind. Das Vereinigte Königreich ist der größte Markt der FNZ. Über 60 % aller britischen Plattformvermögenswerte werden über eine von der FNZ betriebene Plattform beraten und verwaltet. FNZ-Kunden wie Quilter, Aviva, Aberdeen, Lloyds und Nucleus nutzen die Fähigkeiten der FNZ, um den Zufluss von Finanzberatungsunternehmen in Investmentplattformen im Vereinigten Königreich zu dominieren.

Das Unternehmen hat kontinuierlich starke Investitionen angezogen, darunter die historischen Blue-Chip-Private-Equity-Investoren H.I.G. Capital und General Atlantic sowie die derzeitigen Anteilseigner, darunter die institutionellen Investoren Temasek, die kanadischen Pensionsfonds CDPQ und CPP Investments, Generation Investment Management und Motive Partners, sowie rund 2.700 derzeitige und ehemalige Mitarbeiter, die ca. 30 % des Stammkapitals besitzen.

