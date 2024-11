Alnatura Produktions- und Handels GmbH

Alnatura mit Umsatzplus im Jubiläumsjahr

Top bei Kundenzufriedenheit

Alnatura setzt neuen Standard beim Tierwohl

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Alnatura hat das Geschäftsjahr 2023/2024, das am 30. September 2024 endete, mit einem Umsatz von 1,195 Milliarden Euro abgeschlossen. Der Bio-Händler aus dem hessischen Darmstadt erreicht damit im 40. Jahr seit seiner Gründung ein Umsatzplus von knapp 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Alnatura Gründer und Geschäftsführer Götz Rehn kommentiert: "Seit 40 Jahren trägt Alnatura dazu bei, dass immer mehr Menschen die positiven Folgen der biologischen Landwirtschaft verstehen und deshalb ihr Einkaufsverhalten verändern. Der große Zuspruch durch unsere Kundinnen und Kunden im Jubiläumsjahr bestätigt uns in unserem Engagement für Bio-Lebensmittel und die biologische Landwirtschaft."

Vor dem Hintergrund des dichten Wettbewerbsumfelds hat Alnatura sowohl im aktuellen als auch im vergangenen Geschäftsjahr die Weichen für ein weiteres Wachstum in der Zukunft gestellt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die strategischen Geschäftsfelder Alnatura Markenprodukte, Handelspartner und die Alnatura Super Natur Märkte. Gleichzeitig investiert Alnatura in den kommenden Jahren vor allem in den Aufbau neuer IT-Infrastruktur.

Zum dritten Mal in Folge Auszeichnungen für hohe Kundenzufriedenheit

Der Kundenzuspruch drückt sich auch in repräsentativen Kundenzufriedenheitsstudien aus: Die Alnatura Super Natur Märkte erreichen zum dritten Mal hintereinander in der jährlich für ganz Deutschland durchgeführten repräsentativen Verbraucherstudie "Kundenmonitor" der ServiceBarometer AG den ersten Platz bei den Bio-Märkten, und zwar mit einer Gesamtzufriedenheitsnote von 1,76. Mit diesem Wert nimmt Alnatura auch den ersten Platz im Gesamtranking aller untersuchten Einkaufsstätten ein. In der aktuellen Umfrage punktet Alnatura bei der Frage nach dem positiven Einkaufserlebnis und der Kundenbegeisterung. Außerdem loben die Kundinnen und Kunden besonders die Auswahl und Qualität der Bio-Produkte, so beispielsweise bei Obst und Gemüse.

Den Deutschen Fruchtpreis in der Kategorie Bio-Märkte erhielt Alnatura ebenfalls zum dritten Mal in Folge: In diesem Jahr ging der Preis für die beste Obst- und Gemüseabteilung an den Starnberger Alnatura Super Natur Markt. In den beiden Jahren vorher wurde einer der drei Darmstädter Alnatura Märkte ausgezeichnet.

Alnatura Initiativen: 20 000 Hektar mehr Bio-Fläche | Transparenz bei Gentechnik

Alnatura engagiert sich seit seiner Gründung für den biologischen Landbau und hat hierfür wegweisende Initiativen ins Leben gerufen, so zum Beispiel die Alnatura Bio-Bauern-Initiative (ABBI). Diese setzt Alnatura in Kooperation mit dem NABU um. Von 2015 bis 2024 hat die Alnatura Bio-Bauern-Initiative bereits 119 Höfe bei der Umstellung auf Bio finanziell unterstützt. Durch sie wird eine Fläche von zusätzlich rund 20 000 Hektar biologisch bewirtschaftet. Weitere 27 Höfe sollen mithilfe der Alnatura Bio-Bauern-Initiative bis 2026 gefördert werden.

Alnatura gehört auch zu den Initiatoren der Unternehmensinitiative "Wahlfreiheit bei Gentechnik im Essen". Diese engagiert sich gegen die von der EU geplante Deregulierung bei der sogenannten Neuen Gentechnik. Alnatura und weitere Unternehmen der Lebensmittelbranche appellieren an die Institutionen der europäischen Politik, sich für Transparenz, Wahlfreiheit und faire Wettbewerbsbedingungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette einzusetzen. Alnatura Gründer Götz Rehn stellt klar: "Im Bio-Landbau ist der Einsatz von Gentechnik gesetzlich verboten. Das muss auch für die sogenannte Neue Gentechnik in Zukunft gelten. Für eine Koexistenz und den fairen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Konzepten ist es wesentlich, dass die Kundinnen und Kunden den Unterschied zuverlässig erkennen und sich auf Bio verlassen können. Als Unternehmen, das ausschließlich Bio-Lebensmittel herstellt und vertreibt, lehnt Alnatura den Einsatz der Neuen Gentechnik in der biologischen Landwirtschaft konsequent ab und fordert die verpflichtende Kennzeichnung."

Neuer Standard beim Tierwohl: Die Alnatura Weidemilch-Initiative

Mit seinem langjährigen Engagement für das Tierwohl gilt Alnatura auch auf diesem Gebiet als Pionier. In der Tradition der richtungsweisenden Alnatura Hennenwohl-Initiative (2013) und der Bruderhahn-Initiative (2016) setzt Alnatura seit dem Frühjahr 2024 mit der Alnatura Weidemilch-Initiative nun auch einen neuen Standard bei der Haltung von Weidekühen.

Alnatura bietet als erstes Unternehmen ein vollständiges Basissortiment an Bio-Weidemilch-Molkereiprodukten aus einer Hand an. Das Sortiment umfasst rund 30 Artikel. Damit schließt Alnatura eine Lücke in den Einkaufsregalen des Lebensmittel-Einzelhandels und der Bio-Fachmärkte. Dort sind in der Regel meist nur Milch und Joghurt als Bio-Weidemilch-Produkte erhältlich. Die hinter der Initiative stehenden 820 Bio-Bäuerinnen und -Bauern verpflichten sich, während der Vegetationszeit ihren rund 35.000 Milchkühen an mindestens 120 Tagen mit wenigstens sechs Stunden je Tag Zugang zum Weideland zu geben. Mit dieser und weiteren Qualitätsrichtlinien geht Alnatura deutlich über die Vorgaben der EU und der Bio-Anbauverbände hinaus.

Investitionen in Alnatura Märkte

Beim Filialnetz mit derzeit 153 Alnatura Super Natur Märkten hat Alnatura im vergangenen Geschäftsjahr vor allem in qualitatives Wachstum investiert und für eine Regeneration des Filialnetzes gesorgt. So wurden Märkte in München, Köln, Bonn, Stadtbergen bei Augsburg und Bremen umgebaut beziehungsweise komplett modernisiert. Es gab Neueröffnungen in Aachen, Lindau und Hamburg, der Ludwigsburger und der Kölner Alnatura Markt im Belgischen Viertel sind an jeweils neue Standorte umgezogen. Stärkstes Bundesland ist weiterhin Baden-Württemberg mit 37 Standorten, gefolgt von Bayern (24), Hessen (21), Berlin und Nordrhein-Westfalen (jeweils 19).

Geplant sind für das laufende Geschäftsjahr Eröffnungen in Koblenz und Düsseldorf. Umbauten oder komplette Modernisierungen gibt es bei den Alnatura Märkten in Frankfurt (2), Kriftel, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim und München.

An insgesamt neun Standorten läuft seit diesem Herbst ein Test zum Einsatz von Self-Checkout-Kassen in den Alnatura Super Natur Märkten.

Neue Alnatura Handelspartner im In- und Ausland

Zwei neue Handelspartner konnte Alnatura in Deutschland gewinnen: Im August ist Alnatura mit der Belieferung von Selgros Cash & Carry Märkten gestartet, die sukzessive auf alle Märkte ausgeweitet wird. Seit September finden sich rund 600 Alnatura Produkte beim Lieferdienst Wolt im Sortiment. Derzeit werden damit Kundinnen und Kunden in Hamburg und Berlin beliefert. Ab Anfang 2025 werden Alnatura Produkte auch beim Schweizer Kleinflächenbetreiber Volg gelistet sein. Damit baut Alnatura seine Präsenz in den ländlichen und den Bergregionen der Deutschschweiz und der französischsprachigen Westschweiz aus.

Die Alnatura Arbeitsgemeinschaft

Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3.540 und ist damit um knapp zwei Prozent angestiegen. In diesem Zeitraum waren 188 Lernende bei Alnatura beschäftigt. Seit Oktober 2024 liegen die Einkommen der Lehrlinge 150 Euro über dem jeweiligen Tarifgehalt des Bundeslandes. Der Alnatura Mindestlohn wurde ebenfalls im Oktober von derzeit 13,00 Euro auf 14,50 Euro erhöht. Alle Alnatura Mitarbeitenden erhalten in diesem Geschäftsjahr als Anerkennung für ihre Leistung eine Wertschöpfungsbeteiligung in Höhe von 500 Euro.

Die Geschäftsführung wurde um eine Persönlichkeit erweitert: Christina Rüter vertritt seit dem 1. Oktober 2024 den Bereich strategische Markenführung und Produktmanagement in der Geschäftsführung von Alnatura.

Jubiläumsfeiern mit und für Kundinnen und Kunden

Von Mai bis Dezember 2024 hat Alnatura das 40-jährige Jubiläum in vielen Alnatura Super Natur Märkten mit großen und kleinen Markt-Events gefeiert. An den Standorten Freiburg, Darmstadt, Berlin und Köln fanden Jubiläums-Markttage auf öffentlichen Plätzen mit einem vielfältigen Programm statt. Am Alnatura Marktstand und bei zahlreichen Ständen von Herstellerpartnern konnten sich alle Besucherinnen und Besucher bei Verkostungen vom Geschmack der Bio-Produkte überzeugen. Götz Rehn betont am Ende der Jubiläumsjahres: "Es war unser Anliegen, uns mit diesen Aktivitäten und den vielen persönlichen Begegnungen bei unseren Kundinnen und Kunden zu bedanken und - wie in den letzten 40 Jahren auch - immer mehr Menschen für Bio zu begeistern."

Original-Content von: Alnatura Produktions- und Handels GmbH, übermittelt durch news aktuell