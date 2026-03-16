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Große Zufriedenheit mit den Übertragungen von den Paralympics in der ARD

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München (ots)

Am Sonntag, 15. März 2026, endeten die Winter-Paralympics in Mailand Cortina. Die ARD, die seit dem 11. März im TV, im Hörfunk und im Rahmen eines umfangreichen Online-Angebots über die Spiele berichtet hat, zieht eine positive Bilanz.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Die Höhepunkte im TV sowie die umfangreiche Berichterstattung in unseren Magazin- und Nachrichtensendungen, das noch einmal deutlich ausgebaute Online-Angebot und die vielfältige Berichterstattung im Hörfunk - das war ein großartiges crossmediales Rundum-Angebot für unser Publikum. Es waren spannende Übertragungen von den Wettbewerben mit beeindruckenden Leistungen von Athletinnen und Athleten, großartig moderiert von Julia Scharf und Expertin Anna Schaffelhuber. Insgesamt hat unser Team bei den Paralympics - egal ob vor Ort oder an den Produktionsorten in Deutschland - wieder einen hervorragenden Job gemacht."

ARD und ZDF hatten die Übertragungen von den Paralympics in Mailand und Cortina wie vor vier Jahren in Peking aufgeteilt. Die Eröffnungsfeier und die folgenden vier Wettkampftage standen auf dem Programm des ZDF, die Höhepunkte der weiteren fünf Wettkampftage konnten im Ersten verfolgt werden. Darüber hinaus war das Online-Angebot noch einmal deutlich erweitert worden: Alle wichtigen Wettbewerbe konnten die Nutzerinnen und Nutzer in bis zu vier parallelen Livestream-Kanälen und rund 200 Stunden live und in voller Länge in der ARD Mediathek, auf sportschau.de und im ZDF Streamingportal abrufen. Ergänzt wurde das umfangreiche Angebot durch Re-Lives, Zusammenfassungen, Highlights und News.

Durchschnittlich 0,571 Millionen Zuschauer verfolgten bis einschließlich Sonntag, 15. März 2026, die Übertragungen beider Sender. Das entspricht einem Marktanteil von 9,1 Prozent. Besonders viele Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten Berichte ein, die an den Wochenenden im Umfeld des regulären Wintersport-Programms im Ersten und im ZDF liefen (z. B. am 8. März im ZDF: 1,444 Millionen / 15,5 Prozent Marktanteil oder am 15. März im Ersten: 1,583 Millionen / 13,6 Prozent Marktanteil). Auch online stieß das umfassende Angebot auf großes Interesse: Rund 1,5 Millionen Mal wurden die Streams von den Paralympics auf den Plattformen von ARD und ZDF abgerufen.

Auch der Hörfunk konnte nahtlos an das erfolgreiche Programm-Konzept der Olympischen Winterspiele bei den Paralympics anknüpfen. Dazu gehörten weit über 200 Stories, Zusammenfassungen, Interviews und Reporter-Live-Gespräche. Großen Anklang fand das Radio-Angebot zu Live-Gesprächen in den reichweitenstarken ARD-Radiowellen, u. a. mit Doppel-Olympiasiegerin Anna-Lena Forster.

Wie bei den Olympischen Spielen lag die Federführung für die Paralympics innerhalb der ARD zum ersten Mal gemeinsam beim Bayerischen Rundfunk und dem Mitteldeutschen Rundfunk.

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