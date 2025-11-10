Kuvings Deutschland

Kuvings Deutschland startet Black Friday 2025 - 30 % Rabatt auf alle Premium-Entsafter und Vakuum-Mixer

Frankfurt am Main (ots)

Die Premium-Küchenmarke Kuvings Deutschland (www.kuvings.de) kündigt offiziell ihre Black-Friday- und Cyber-Monday-Aktion 2025 an.

Kundinnen und Kunden dürfen sich auf 30 % Rabatt auf das gesamte Sortiment freuen - einschließlich der preisgekrönten Slow Juicer und professionellen Vakuum-Mixer.

Bekannt für die Verbindung von Gesundheit, Design und Innovation, stellt Kuvings in dieser Saison zwei Flaggschiffmodelle in den Mittelpunkt:

den AUTO10S Hands-Free Slow Juicer - den fortschrittlichsten automatischen Kaltentsafter seiner Klasse - sowie den CB1000 Professional Vakuum-Mixer, entwickelt für Hotels, Restaurants und Wellness-Fans, die auch zu Hause auf Profiniveau mixen möchten.

Nach den rekordverdächtigen Verkäufen des Vorjahres, als mehrere Modelle bereits nach wenigen Tagen ausverkauft waren, rechnet Kuvings auch in diesem Jahr mit starker Nachfrage.

Interessierte werden ermutigt, den Newsletter zu abonnieren, um frühzeitigen Zugang zu den Angeboten zu erhalten und während des Aktionszeitraums ein kostenloses Premium-Flaschenset zu bekommen.

Highlights der Aktion

- 30 % Rabatt auf alle Premium-Entsafter und Vakuum-Mixer

- Kostenloses Premium-Flaschenset für Newsletter-Abonnent:innen

- Schnelle Lieferung (2-4 Werktage) innerhalb Deutschlands

- Exklusive Frühzugangsangebote unter https://kuvings.de/pages/vip-bonus

Über Kuvings Deutschland

Kuvings ist ein weltweit führender Hersteller von Premium-Kaltpress-Entsaftern und Vakuum-Mixern - vertrauenswürdig in über 90 Ländern.

Die Marke steht für Innovation, Gesundheit und Handwerkskunst und unterstützt Menschen dabei, durch frische, nährstoffreiche Säfte und Smoothies einen gesünderen Lebensstil zu führen.

