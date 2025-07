Frese Recruiting GmbH

Tobias Frese von der Frese Recruiting GmbH: Wie kulturelle Integration gelingt – Erfolgsfaktoren in der internationalen Fachkräftevermittlung

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

In einer zunehmend globalisierten Arbeitswelt wird die Gewinnung internationaler Fachkräfte zur zentralen Herausforderung – auch für deutsche Physiotherapiepraxen. Tobias Frese, Experte für internationales Recruiting, unterstützt Praxisinhaber dabei, hochqualifizierte Physiotherapeuten aus dem Ausland nicht nur zu finden, sondern auch erfolgreich zu integrieren. Was macht kulturelle Integration so entscheidend? Worauf kommt es im Praxisalltag an? Und wie gelingt der langfristige Erfolg?

Viele Praxisinhaber suchen händeringend nach qualifizierten Physiotherapeuten. Die Lösung scheint einfach: internationale Fachkräfte. Doch der Weg von der Einstellung bis zur erfolgreichen Integration ist oft gepflastert mit kulturellen Missverständnissen, Sprachbarrieren und fehlender Struktur. Das Ergebnis? Fachkräfte verlassen die Praxis schneller als gedacht, das Team bleibt instabil, der erhoffte Erfolg bleibt aus. „Kulturelle Sensibilität ist ein zentraler Erfolgsfaktor bei der Integration internationaler Fachkräfte in deutschen Physiotherapiepraxen. Nicht als „weiches“ Thema, sondern als messbarer Hebel für den Erfolg“, betont Tobias Frese von der Frese Recruiting GmbH. Wer Integration vernachlässige, riskiere nicht nur Instabilität, sondern auch betriebswirtschaftliche Verluste.

„Wir setzen auf echtes Matching statt anonymer Vermittlung“, erklärt der Experte für internationale Personalgewinnung. Als Gründer der Frese Recruiting GmbH bringt Tobias Frese nicht nur tiefes Marktverständnis mit, sondern auch ein strukturiertes Konzept für kulturelle Integration. Die Grundlage: ein mehrstufiger Auswahlprozess mit Fokus auf Soft Skills, Werte und Kommunikation. Bereits im Herkunftsland beginnt die kulturelle Vorbereitung der Kandidaten. Praxisinhaber profitieren von einem klaren Onboarding, Begleitung bei Alltagsthemen und einem Team, das kulturelle Vielfalt als Gewinn begreift. Die folgenden Empfehlungen beruhen auf Erfahrungen, die Tobias Frese in zahlreichen Vermittlungsprozessen gesammelt hat.

Tipp 1: Integration braucht Struktur – nicht nur guten Willen

Kulturelle Integration darf keine Nebenaufgabe sein. Bereits vor dem ersten Arbeitstag sollten ganz praktische Unterstützungsangebote wie Wohnungssuche oder Behördengänge stehen. Patensysteme, regelmäßige Feedbackgespräche und klare Onboarding-Prozesse geben Sicherheit und Orientierung. Es sollten klare Strukturen geschaffen werden, die Begegnung und Verständnis fördern – das beginnt nicht am ersten Arbeitstag, sondern weit davor. Darüber hinaus ist es sinnvoll, Integrationsverantwortliche im Team zu benennen, die als erste Ansprechpartner fungieren und interkulturelle Sensibilität vorleben. Digitale Onboarding-Materialien in mehreren Sprachen können ebenfalls helfen, sich im neuen Umfeld schneller zurechtzufinden, weiß Tobias Frese von der Frese Recruiting GmbH. Ein strukturierter Einarbeitungsplan, der kulturelle Aspekte genauso berücksichtigt wie fachliche, erleichtert neuen Mitarbeitern den Einstieg erheblich.

Tipp 2: Sprache ist der Schlüssel – Geduld der Türöffner

Auch mit Deutschkenntnissen auf mittlerem bis fortgeschrittenem Niveau (B2) bestehen häufig Unsicherheiten im Fach- und Alltagsdeutsch. Praxisinhaber sollten hier mit Verständnis reagieren: Viele sprachliche Hürden lassen sich bereits nach wenigen Monaten überwinden. Wichtig ist, dass das Team motiviert und unterstützend handelt – denn Sprache ist nicht nur ein Werkzeug, sondern auch ein soziales Bindeglied.

Frese Recruiting weist darauf hin, dass Sprachkompetenz über das Zertifikat hinausgeht. Es geht darum, im therapeutischen Alltag sicher und empathisch zu kommunizieren. Begleitende Sprachtrainings oder Tandem-Programme mit Kollegen können diesen Prozess beschleunigen. Geduld ist dabei ein entscheidender Faktor, denn Sprachentwicklung braucht Raum und Zeit. Fortschritte in der Sprache wirken sich positiv auf Selbstvertrauen und Arbeitszufriedenheit aus und tragen somit wesentlich zur langfristigen Mitarbeiterbindung bei.

Tipp 3: Kulturelle Vielfalt bewusst gestalten

Jede Praxis hat ihre eigene Kultur und jede internationale Fachkraft bringt neue Perspektiven mit. Statt Anpassung um jeden Preis empfiehlt Tobias Frese eine bewusste Auseinandersetzung. Integration ist keine Einbahnstraße. Offenheit auf beiden Seiten schafft Vertrauen und langfristigen Erfolg. Dazu zählen Gespräche über unterschiedliche Werte, transparente Kommunikation und ein klares Vorbild durch die Führungsebene. Wichtig ist auch die Sensibilisierung der bestehenden Teams. Workshops zu interkultureller Kommunikation, interaktive Teambuilding-Maßnahmen oder gemeinsame soziale Aktivitäten können dazu beitragen, Berührungsängste abzubauen und ein echtes Miteinander zu schaffen. Integration gelingt dann, wenn gegenseitiges Lernen stattfindet. Ein reflektierter Umgang mit kulturellen Unterschieden stärkt nicht nur das Betriebsklima, sondern kann auch die Qualität der Patientenversorgung positiv beeinflussen.

Kurzum: Erfolgreiche Integration internationaler Fachkräfte ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein kontinuierlicher Prozess, der vor allem strukturiert und pragmatisch gestaltet werden soll. Denn nur wenn sich beide Seiten aktiv aufeinander zubewegen, entsteht echte Zusammenarbeit. Der Einsatz lohnt sich: weniger Mitarbeiterwechsel, höhere Zufriedenheit im Team, eine bessere Patientenbindung und nicht zuletzt wirtschaftlicher Erfolg.

Sie sind auf der Suche nach Top-Mitarbeitern für Ihre Physiotherapiepraxis und können sich eine internationale Fachkraft vorstellen? Kontaktieren Sie Tobias Frese von der Frese Recruiting GmbH noch heute, und erfahren Sie, wie er Sie bei der erfolgreichen Integration internationaler Physiotherapeuten unterstützen kann!

Original-Content von: Frese Recruiting GmbH, übermittelt durch news aktuell