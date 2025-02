Frese Recruiting GmbH

Gesundheitsbranche im Wandel: Frese Recruiting verrät, wie Praxen mit ausländischen Fachkräften langfristig wachsen können

In einer Zeit, in der der Bedarf an qualifizierten Fachkräften immer dringlicher wird, sieht sich auch die Gesundheitsbranche mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Um den wachsenden Personalbedarf in Praxen zu decken, hat es sich Tobias Frese mit der Frese Recruiting GmbH zur Aufgabe gemacht, Fachkräfte aus dem Ausland zu vermitteln. Wie ihm das gelingt und wie Praxen mit ausländischen Fachkräften langfristig wachsen können, erfahren Sie hier.

Die Gesundheitsbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Der Fachkräftemangel setzt immer mehr Praxen unter Druck – nicht nur die Patientenversorgung ist gefährdet, sondern auch das Wachstum vieler Einrichtungen. In einer alternden Gesellschaft wird es zunehmend schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden, wodurch sich die Situation weiter zuspitzt. Viele Praxen wollen dieser Entwicklung entgegenwirken und langfristige Lösungen für ihre Personalprobleme finden. Doch fehlende Strategien zur Mitarbeitergewinnung, ein hoher Wettbewerb um Fachkräfte und begrenzte Ressourcen erschweren es, offene Stellen nachhaltig zu besetzen. „Gelingt es Praxen nicht, innovative Lösungen für den Fachkräftemangel zu finden, drohen nicht nur erhebliche Qualitätseinbußen in der Versorgung – langfristig könnte das sogar ihre Existenz gefährden“, warnt Tobias Frese von der Frese Recruiting GmbH.

„Die Integration ausländischer Fachkräfte bietet Praxen die Chance, ihren Personalbedarf dauerhaft zu decken“, fährt der Experte fort. „Mit gezielten Rekrutierungsstrategien können sie nicht nur den Fachkräftemangel überwinden, sondern sogar ihr Wachstum vorantreiben.“ Genau hier setzt die Frese Recruiting GmbH an: Nicht nur vermitteln Tobias Frese und sein Team bereits vorqualifizierte Physiotherapeuten – sie unterstützen Praxen auch umfassend bei der Einstellung und Integration neuer Mitarbeiter. Dazu gehört auch, ausländische Fachkräfte umfassend bei der Wohnungssuche, der Anerkennung ihrer Ausbildung und den Visaanträgen zu begleiten. Durch die Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Bildungsträger erhalten ausländische Physiotherapeuten die notwendigen Qualifikationen für ihre Berufsanerkennung in Deutschland. Praxen profitieren von dieser Unterstützung gleich dreifach: Sie erhalten qualifizierte Mitarbeiter, werden durch Zuschüsse der Agentur für Arbeit finanziell entlastet und haben weniger Aufwand.

Herausforderungen bei der Rekrutierung ausländischer Fachkräfte

„Die Integration von Fachkräften aus dem Ausland ermöglicht es Praxen, ihren Personalbedarf langfristig zu decken und von internationaler Erfahrung zu profitieren“, berichtet Tobias Frese. „Doch der Weg dorthin ist oft steinig. Die meisten Praxisinhaber verbringen den Großteil ihrer Zeit mit der Patientenversorgung, weshalb es ihnen im Arbeitsalltag realistisch betrachtet kaum möglich ist, sich intensiv mit der Rekrutierung ausländischer Fachkräfte auseinanderzusetzen, ohne dass die Produktivität und Patientenversorgung darunter leiden. Hinzu kommen zahlreiche organisatorische Aufgaben, die den Arbeitsalltag zusätzlich belasten.“

In einer solchen Situation bleibt verständlicherweise wenig Raum, sich zusätzlich mit der Rekrutierung aus dem Ausland zu beschäftigen – zumal diese Aufgabe nicht nur mit bürokratischen Hürden verbunden ist, sondern auch das Risiko birgt, dass die Fachkräfte nicht den Anforderungen entsprechen. Deswegen erfordert der Prozess unter anderem eine sorgfältige Vorauswahl, die Klärung wichtiger Fragen zu rechtlichen und sprachlichen Voraussetzungen sowie eine fortlaufende Kommunikation. Hinzu kommt, dass der Austausch mit den Kandidaten oft über unterschiedliche Zeitzonen hinweg läuft, was den Prozess zusätzlich erschweren kann.

So findet die Frese Recruiting GmbH die besten Kandidaten

Die Frese Recruiting GmbH stellt hier eine maßgeschneiderte Lösung bereit, um Praxen zu entlasten, indem sie von der Auswahl der Kandidaten über die Abwicklung der bürokratischen Formalitäten bis hin zur Integration in Deutschland den gesamten Rekrutierungsprozess übernimmt. So können Praxisinhaber sicherstellen, dass der neue Mitarbeiter reibungslos in das Team eingegliedert wird, ohne zusätzliche Belastungen für die Praxisleitung.

„Unser Rekrutierungsprozess erfolgt auf mehreren Ebenen“, sagt Tobias Frese. „Dazu gehören gezielte Werbeanzeigen in verschiedenen Ländern, ergänzt durch Kooperationen mit Sprachschulen und Universitäten. Zusätzlich rekrutiert unser Team direkt vor Ort in den Herkunftsländern, um eine möglichst breite Zielgruppe zu erreichen.“

Die Anzeigen der Frese Recruiting GmbH sind speziell darauf ausgelegt, qualifizierte Fachkräfte anzusprechen, wobei auch kulturelle Unterschiede und landesspezifische Anforderungen berücksichtigt werden. Nach dem Eingang der Bewerbungen durchläuft jeder Kandidat einen mehrstufigen Auswahlprozess. Zunächst werden die grundlegenden Qualifikationen durch automatische Filter geprüft, bevor in persönlichen Gesprächen die individuellen Erfahrungen der Bewerber analysiert werden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei darauf, ob die Kandidaten langfristig in die jeweilige Praxis passen. Diese Methode garantiert, dass die Praxen nicht nur qualifizierte, sondern vor allem auch motivierte Mitarbeiter erhalten, die an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert sind. Zusätzlich sorgt die Agentur durch Sprachkurse, interkulturelle Trainings und Schulungen dafür, dass die Kandidaten gut auf ihre neue Rolle vorbereitet werden.

Maßgeschneiderte Lösungen für eine erfolgreiche Rekrutierung

Besonders innovativ ist das sogenannte Antibürokratiesystem der Frese Recruiting GmbH, das darauf abzielt, Praxen umfassend von den administrativen Hürden der Rekrutierung zu entlasten. Die Agentur übernimmt sämtliche Formalitäten – vom Ausfüllen der Formulare über die Kommunikation mit den Behörden bis hin zur Vorbereitung notwendiger Dokumente. Die Praxisinhaber müssen lediglich die Unterlagen prüfen, unterschreiben und eine Vollmacht erteilen. Zudem profitieren sie von der Zusammenarbeit mit einem AZAV-zertifizierten Bildungsträger, der den Fachkräften nicht nur eine umfassende Qualifizierung ermöglicht, sondern sie durch finanzielle Unterstützung auch während der Ausbildungsphase entlastet.

„Was uns zusätzlich von anderen Agenturen abhebt, ist unsere Spezialisierung auf Physiotherapeuten“, betont Tobias Frese. „Dadurch können wir maßgeschneiderte Lösungen bieten, die sowohl den Praxen als auch den Fachkräften zugutekommen. Wir wissen genau, worauf es in der Physiotherapiebranche ankommt – und stellen so eine langfristige Zusammenarbeit sicher. Unsere Mission ist es, dem Fachkräftemangel aktiv die Stirn zu bieten – und gleichzeitig den Erfolg und das Wachstum unserer Kunden zu fördern.“

