CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Mayer: Ohne das Ehrenamt geht nichts

Berlin (ots)

Der Tag des Ehrenamtes zollt den engagierten Menschen den gebotenen Respekt

Heute wird der Internationale Tag des Ehrenamtes begangen, den die Vereinten Nationen im Jahr 1985 ausgerufen haben. Dazu erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion für Sport und Ehrenamt, Stephan Mayer:

"Der Tag des Ehrenamtes stellt diejenigen Menschen in das Rampenlicht, die sich oftmals tagtäglich engagieren und ohne die unsere Gesellschaft nicht bestehen könnte. Die Bedeutung des Ehrenamtes ist so groß, dass sie nicht überschätzt werden kann.

So wichtig dieser Tag aber auch ist: Es genügt nicht, nur Anerkennung zu zollen und "warme Worte" zu formulieren. Die ehrenamtlich Tätigen brauchen mehr und vor allem konkrete Unterstützung. Deshalb wurde im Koalitionsvertrag auf Betreiben von CDU und CSU die Schaffung eines "Zukunftspaktes Ehrenamt" vereinbart. Einen ganz wichtigen Bestandteil dieses Paktes hat gestern der Deutsche Bundestag beschlossen, indem er im Steueränderungsgesetz 2025 viele Regelungen zugunsten des Ehrenamtes verbessert hat; vor allem die überfällige Erhöhung der Ehrenamtspauschale von 840 auf 960 Euro und der Übungsleiterpauschale von 3.000 auf 3.300 Euro pro Jahr ist für viele Ehrenamtler sicherlich eine spürbare finanzielle Hilfe.

Das Engagement dieser Menschen ist weder mit Geld noch mit guten Worten aufzuwiegen. Deshalb ist es unerlässlich, dass wir als Gesellschaft viel häufiger unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen, nicht nur einmal im Jahr."

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

